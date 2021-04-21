İstanbul’dan otobüse bindim, Almanya’da indim

Gri pasaportla Türkiye'den Almanya'ya gidip Fransa'ya geçen B.K., SÖZCÜ'ye konuştu. 34 yaşındaki B.K., firar sürecini şöyle anlattı:

■ Nasıl başladı süreç?

Akrabalar “Şebeke var, götürüyor” dedi. Zaten biri gitti mi, hemen duyuluyor. Küçük bir yer Muş. 2020'nin Ekim ayının son haftasında pasaport çıkarmaya gittiğimde 5-6 gün Şanlıurfa'da kaldım. Sistem yok diye… Sistem geldiğinde gittik, imza attık. Kağıtta “Belediye meclisi kararıyla” yazısını okudum. Üzerinde, “Çevre Konferansı” yazıyordu. Memurlar onların adamıydı. Ben İstanbul'a yola çıkmadan pasaportum yola çıkmıştı.

■ Ne kadar ödediniz?

300 Euro otobüs için aldılar. 7 bin Euro geldikten sonra verdim. Parayı akrabana bırakıyorsun.

■ Yolculuk nasıldı?

İki günde geldik. 10 yıldır İstanbul'da yaşıyordum. Akşama kadar Esenler Otogarı'nda bekledik. İki otobüse bindirilip Bakırköy'deki asıl otobüse götürüldük, 24 Ekim'de akşam yola çıktım, 26 Ekim'de Almanya'daydım. Türkiye dahil her sınırda rüşvet verdik.

■ Nerede indirdiler?

Otobüsün yarısını Stuttgart, yarısını Münih ve Berlin'de indirdiler. Dayılarım Fransa'dan geldi, beni alıp Paris'e götürdüler.

İLTİCA İÇİN BAŞVURDUM

Sosyal medya paylaşımlarından ötürü soruşturma geçirdiği ve eşi tutuklandığı için ülkeden ayrılmaya karar veren B.K., sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eşim ve bir buçuk yaşındaki oğlum 2016'da cezaevine girdi, 13 ay yattı. Şu an tutuksuz. Eşimden dolayı beni işimden kovdular. İltica için başvurdum. Oturum hakkı verilirse onları getireceğim.”

Resmi insan kaçakçılığının kilit ismi Bingöl'de konak yaptırdı

Belediyeler üzerinden hizmet damgalı pasaport çıkarıp Türkiye ile Almanya arasında insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen Ersin Kilit'in Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Göynük köyünde iki katlı konak yaptırdığı ileri sürüldü.

Kilit, “Beş sene önce bu inşaatı yaptım ama param olmadığı için inşaat yarım kaldı” dedi. Kilit'in Bingöl'deki şebekesinden olduğu iddia edilen M.B.'nin de geçen gün Türkiye'den Almanya'ya gittiği savunuldu. Kilit, SÖZCÜ'ye “Organizasyonlara katılan belediyeler suç teşkil ettiğini bile bile yaptılar ve prosedürü bilmediğim için beni de dahil ettiler” dedi.