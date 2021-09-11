İstanbulluların önerdiği projeler, İBB’nin 2020 bütçesine girecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Katılımcı Bütçe Modeli”yle kente kazandırılacak projeleri açıkladı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun “Bütçe senin karar senin ”sözleriyle duyurduğu İstanbul'un ilk katılımcı bütçesi şekillenmeye başladı.

İmamoğlu'nun çağrısının ardından İstanbullular, kente değer katacak projelerini butcesenin.istanbul adresine yolladı.

İmamoğlu, vatandaşların yoğun katılım gösterdiği “Katılımcı Bütçe Modeli” ile ilgili bilgileri Saraçhane'deki İBB Başkanlık binasında düzenlenen toplantıda kamuoyu ile paylaştı.

İmamoğlu, 7 Ağustos'tan 15 Ağustos'a kadar 8 günlük süre içerisinde butcesenin.istanbul adresine, toplam 4 bin 873 proje önerisi geldiğini, teknik ve yasal yönden uygun görülen 191'inin, İstanbulluların beğenisine sunulduğunu anlattı.

İmamoğlu, 21-29 Ağustos tarihleri arasında, butcesenin.istanbul adresi üzerinden gerçekleştirilen seçimde, toplam 147 bin 837 kez oy kullanıldığını ve çevre, sağlık, ulaşım, sosyal hizmetler, kültür, imar ve şehircilik alanındaki 27 projenin öne çıktığını, “uygulanabilir” bulunduğunu kaydetti.

“İSTANBUL'U DİNLEMİYORSANIZ YANLIŞ YOLDASINIZ”

İmamoğlu, ünlü şair Orhan Veli'nin İstanbul'u dinlediği gibi kenti dinlediklerini söyleyerek “Bu güzel şehrin gerçekten tadına varmak için İstanbul’u dinlemek lazım. Çünkü İstanbul’un çok zengin bir insan kaynağı var. Bu güzel şehrin tadına, ancak o zaman hep birlikte varırız. Ama eğer bu kentte yöneticiyseniz, zaten İstanbul’u da dinlemek zorundasınız. Dinlemiyorsanız, yola yanlış çıkmışsınız demektir. Ve aslında seçilerek gelen bizim gibi kadrolar, bizim gibi yöneticiler, o zaman seçmene verdiği sözü de yerine getirmiyor anlamına gelir. Gözlerimizi ve kulağımızı sonuna kadar açarak, İstanbulluyu dinlemekle yükümlüyüz” diye konuştu.

“DEMOKRASİ SADECE SEÇİM DEĞİL”

“İstanbul Senin” sloganıyla ve anlayışıyla vatandaşları da sürecin içine kattıklarını aktaran İmamoğlu, “Yarın öbür gün İstanbullunun ortak kanaatle istediği bir işin ya da ortak akılla karar verdiği bir meydanın oluşmasına, 3-5 siyasi aklın engel olması mümkün olamayacak. Demokrasinin sadece seçim günü demokrasi olduğuna inanmıyorum. Demokrasinin, seçim günüyle başlayan ve ama asla bitmeyen bir kavram olduğuna inanan bir yöneticiyim. Onun için cesaretle, en cesur biçimde yaşam alanlarınızın içerisinde demokrasiyi var ettiğiniz sürece, gerçekten insanca yaşamı mümkün kılabilir. Orada ne insanın kimliği konuşulur, ne inancı konuşulur, ne giyimi, ne kuşamı konuşulur. Biz, bunu var etmek istiyoruz” dedi.

5 ÖRNEK PROJE

İçerik, kapsam, yaratacağı fayda ve kazanımlar açısından değerlendirilen projelerden 5'i, İmamoğlu tarafından açıklandı. Halktan ve sivil toplumdan gelen talepler, İBB yatırım planlamasıyla birleştirip 2022 bütçesine alınacak. Seçilen projelerin ilgili birimlerin bütçesine dâhil edilmesi ve projelerin gerçekleştirilmesi süreci de kamuoyu ile paylaşılacak. Öne çıkan 5 proje şöyle:

YETERSİZ BAKİYE: İstanbulkart'ında yeterli bakiyesi bulunmayan vatandaşlara, ulaşımlarının kesintiye uğramaması için eksi kredi kullanma hakkının verilmesi, “Yetersiz Bakiye” projesi adıyla önerildi.

AFET GÖNÜLLÜLERİ: Afet ve Şehircilik temasında öne çıkan “Afet Gönüllüleri” başlıklı proje ile afet durumunda ihtiyaç duyulabilecek tüm eğitimlerin verilerek, afet ve kriz esnasında ilk müdahale kapasitesinin gönüllüler vasıtası ile artırılması önerildi

ELEKTRİKLİ İSBİKE: Proje kapsamında, yeni İSBİKE istasyonlarının kurulması ve bisikletlerin ulaşım aracı olarak daha efektif kullanılabilmesi için elektrikli bisiklet dönüşümü yapılması önerildi.

YAŞ ALANLAR BUTONU: Proje ile her ilçede oluşturulacak kontrol merkezleri ve dijital haritalama çalışmalarıyla, ihtiyaç sahibi yaş almış vatandaşların yerel yönetimler tarafından sunulan hizmetlere ulaşımının sağlanması hedeflendi.

DENİZLER ARTIK DAHA TEMİZ: Marmara Denizi'ni tehdit eden müsilaj sorununun çözümüne ilişkin önerilen proje ile file yöntemi kullanılarak, İSKİ yetki alanında olan bölgelerde, mevcut arıtmalara ek olarak, file yöntemiyle kirlenmenin önlenmesi önerildi.