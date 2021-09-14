İstanbul’un 65 milyon euroluk metrobüs çöplüğü

İstanbul’da son günlerde tartışma konusu olan yolda kalan, bozulan belediye otobüsleri AKP döneminde alınan ve rampa çıkamadığı için çürümeye terk edilen 50 adet Phileas marka metrobüs aracını yeniden gündeme getirdi. Yaklaşık 65 milyon euro harcanarak alınan ve kullanılamadığı için çürümeye terk edilen metrobüs araçları şu an yedek parça olarak kullanılıyor.

Sözcü İstanbul

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İBB Meclisi'nin 13 Eylül tarihli ilk oturumunda tartışma yaratan İETT otobüsleri, AKP döneminde alınan ve skandala neden olan Phileas marka metrobüs araçlarını tekrar gündeme getirdi.

FİRMA İFLASINI AÇIKLADI

Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş döneminde alınan ve rampa çıkamadığı için yolda kalan toplam 65 milyon avroluk 50 adet Phileas marka araçların şu an çok azı trafiğe çıkıyor, büyük kısmı yedek parça olarak kullanılıyor.

İBB o dönem geç teslim, eksik ekipman ve arızalar sonucu uğradığı zarar nedeniyle firmaya tazminat davası açmış ve dava sürerken firma iflasını açıklamıştı.

ADEDİ 1.2 MİLYON EUROYA 50 OTOBÜS

İETT ggarajlarında çürümeye terk edilen Phileas marka otobüslerin geçmişini İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı kürsüden fotoğraflarla birlikte anlattı. Subaşı şunları söyledi:

* O dönem çok tartışılan metrobüslerin sağlamlığını göstermek için gezi yaptılar o gezide metrobüs arıza yaptı.

* Phileas çok ilginç bir olay. 2006-2007'de 50 tane Phileas otobüs alınıyor. Firma 60 tane araç üretmiş, 50 tanesini bize satmışlar. Sonra iflas etmiş. Ne kadar ilginç değil mi?

* O araçların alınması için talimat Ankara'dan verildi. Tanesi 1 milyon 265 bin euroya toplam 63 milyon euro para ödendi diyeceğim diyemiyorum çünkü biz hala ödüyoruz parasını.

* 2006'da 50 adet alınmış, firma 2014'te iflas etmiş. 2015 yılında araçlardan biri yandı geriye 49 araç kalmış, bu araçların tümü 2015-2017 döneminde seferden çekilmiş, 2 yıl hiç çalışmamış. Çürümeye terk edilmiş bu araçlar.

* Bunlar çürümesin yazık demişler, 30 tanesini yolda ite kaka çalıştırıyorlar. Bunlar da sadece sabah ve akşam saatlerinde çalışıyor. Gidin bu otobüsleri kullanan şoförleri duygularını sorun. Her an yolda kalırım korkusu ile çalışıyorlar.

* Geri kalan da yedek parça olarak kullanılıyor. Bir yandaş medya bunu ‘İBB otobüsleri yatırıyor' diye filmini çekiyor gökyüzünden. Nasıl olsa bu millet inanır diye düşünüyorlar. Ben, bizi bu şekilde savunan bir medya istemem.