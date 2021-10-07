İşte o tutanak: Cumhurbaşkanımızı taklit ettiğiniz, alaylı bir tavır sergilediğiniz tespit edilmiştir

Kocaeli Anadolu Lisesi'nde sınıf başkanı seçilen bir öğrenci, sınıfta arkadaşlarına poşet çay attı. Okul idaresi tarafından, "Cumhurbaşkanımızı taklit ettiğiniz ve bu davranışı yaparken de alaylı bir tavır sergilediğiniz tespit edilmiştir" denilerek öğrenciler hakkında tutanak tutuldu. SÖZCÜ, okul idaresinin tuttuğu o tutanağa ulaştı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Başiskele ilçesi Kocaeli Anadolu Lisesi’nde sınıf başkanı seçilen bir öğrenci, arkadaşlarına sınıfta poşet çay fırlattı. Görüntüler sosyal medyada sıkça paylaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen okul idaresi, öğrencilere Cumhurbaşkanını taklit ve alay ettikleri gerekçesiyle tutanak tuttu.

İŞTE O TUTANAKTA YAZILANLAR

Okul idaresinin konuya ilişkin öğrenciler hakkında tuttuğu tutanağa SÖZCÜ ulaştı. Tutanakta şu ifadelere yer verildi:

* 04/10/2021 tarihinde sabah ders saatinden önce saat: 08.50 civarında sınıf içinde sallama çay poşetlerini arkadaşlarınıza attığınız, bu davranışınızla Cumhurbaşkanımızı taklit ettiğiniz, bu davranışı yaparken alaylı bir tavır sergilediğiniz, bu eylemi arkadaşlarınızla daha önceden planladığınız yaptığınız açıklamadan tespit edilmiştir.

* Ortaöğretim kurumları yönetmeliğinin 157/ 2-ç ve s ile 7 a, b ve ç maddelerine göre, Sınıf/ Şube Rehber Öğretmeni ile Rehberlik Öğretmeninin birlikte yapacakları değerlendirme ve önerileri ile okul müdürü tarafından davranışlarında kusurlu olduğuna yönelik öğrencinin dikkatinin çekilmesi amacıyla sözlü ve/veya yazılı uyarı yapılır.

* Sözlü uyarı; Okul yönetimi, sınıf/ şube rehber öğretmeni ve/veya rehberlik öğretmeninin öğrenciyle görüşme sürecini oluşturur.

* Öğrenciden beklenen olumlu davranışın neler olabileceği anlatılır. Olumsuz davranışlarının devamı halinde kendisine uygulanabilecek yaptırımlar konusunda uyarılır. Sözlü uyarı, gerekli görülmesi halinde okul müdürü tarafından sınıf/şube rehber öğretmeni ile rehberlik öğretmeninin de görüşleri alınarak yazılı uyarıya çevrilir.

* Sözlü ve yazılı uyarı, okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna gönderilmez. Okul Yönetimi, öğrencinin olumsuz davranışları sürdürmesi halinde veliyi okula davet eder.

* Sınıf/Şube rehber öğretmeninin ve rehberlik öğretmeninin de katılımı ile yapılan görüşmede, öğrencinin olumsuz davranışları ve uygulanabilecek yaptırımlar veliye bildirilir. Velinin toplantıya gelmemesi durumunda tutanak tutulur denilmektedir.

* Kocaeli Anadolu Lisesindeki düzen ve disiplini, akademik ve sosyal başarı iklimini bozacak bu ve benzeri söz, eylem ve davranışlarınızın tekrar etmemesi, tekrarında disiplin yönetmeliğinin ilgili maddelerine dayanarak, ikinci bir uyarmaya gerek olmaksızın hakkınızda disiplin işlem yapılacağı bu tutanak ile tarafınıza tebliğ edilmiştir.