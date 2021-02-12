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İSTOÇ Ticaret Merkezi’nde yangın

İstanbul Bağcılar'da bulunan İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde yangın çıktı. 7. adada dekoratif ürünlerin yapıldığı iş yerinde meydana gelen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Güncellenme: 07:53, 12/02/2021
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İSTOÇ Ticaret Merkezi’nde yangın

Yangın, İSTOÇ Ticaret Merkezi Birinci Yol Sokak üzerinde bulunan bir işyerinde saat 05.30 başladı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir işyerinde yangın çıktı. Kısa sürede alevler tüm işyerini sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İşyerlerinin bitişik olması nedeniyle alevler yan dükkanlara da sıçradı. İtfaiye ekipleri takviye çağırarak yangına müdahale etti.

 

 

Yaklaşık bir saat süren müdahale sonucu alevler kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yanan dükkanlarda soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangın nedeniyle 4 işyeri kullanılmaz hale gelirken bitişik işyerlerinde de hasar oluştu.(DHA)

istanbul İstoç yangın
Yayınlanma Tarihi:07:05,