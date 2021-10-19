İTÜ Rektörü’nden yurt itirafı

Dün akşam İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğrencilerin başlattığı 'barınamıyoruz' eyleminin ardından açıklama yapan İTÜ Rektörü Koyuncu, "Mevcut yurt imkanlarımızın bugün yetersiz kaldığının da elbette farkındayız" ifadelerini kullandı.

Sözcü İstanbul

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Barınma sorunu yaşayan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencileri Ayazağa Kampüsü'nde Merkez Derslik Binası içinde dün akşam nöbete başlayarak geceyi kampüste geçirmek istemişti.

İTÜ'deki yurtların yetersiz olduğunu belirten öğrenciler, sorunlarına çözüm beklerken rektörlüğün talimatıyla özel güvenlik görevlilerinin sert müdahalesiyle karşılaştı. Öğrenciler, nöbete başladıkları Merkez Derslik Binası'ndan özel güvenliğin müdahalesiyle çıkarıldı.

İTÜ'lü öğrenciler, “Barınma sorunumuzun ne kadar ciddi bir sorun olduğunu göstermek için toplanmıştık ancak okulumuz rektörlük tarafından verilen talimatla özel güvenliklerini kapımıza yığdı. Daha sonra çevik kuvvetler ve polislerle okulumuzu bastı. Bize saldırı gerçekleşti. Arkadaşlarımız darp raporu almaya gitti” açıklamasında bulundu.

Öğrenciler, bir kez daha toplanarak geceyi kampüste geçirme kararı aldı.



“YURT İMKANLARIMIZIN YETERSİZ KALDIĞININ ELBETTE FARKINDAYIZ”

Yaşanan olayların ardından İTÜ Rektörü İsmail Koyuncu açıklamalarda bulundu. Koyuncu, İTÜ'de yurtların yetersiz olduğunu belirterek, şunları söyledi:

* Değerli öğrenci arkadaşlarım, barınma ihtiyacı en öncelikli gündem maddelerimizden biri. Bugünkü şartlarda, yurtlarımızın kapasitesi toplamda 4918 öğrencimize barınma imkânı sağlayabiliyor ve bunu ihtiyacınıza en uygun şekilde kullanmaya gayret ediyoruz.

* Ancak mevcut yurt imkânlarımızın bugün yetersiz kaldığının da elbette farkındayız. Bu nedenle sizler gibi her biri İTÜ ailesinin bir üyesi olan yönetim kadromuzla ihtiyacımızı çözmek adına çalışmalarımızı dönem başında başlattığımızın haberini vermek isterim.

“EN KISA ZAMANDA ÇÖZÜME KAVUŞTURACAĞIZ”

Koyuncu, açıklamasının devamında, “Halihazırda yer tespiti aşamasındayız. Kampüs içinde kullanım alanımızın kısıtlı olması ve üniversitemizdeki yeşil alanlara olan hassasiyetimizden dolayı yer ve ihtiyaç tespitini süratli bir şekilde tamamlayıp yurtlarımızı bitirmeyi planlıyoruz. Yeni yapılacak yurtlarla birlikte mevcudumuzu 3500 kadar arttıracağız ve böylece toplam kapasitemizi 8418’e çıkaracağız. Umarım ki sizi ve ailelerinizi sevindirecek bu süreci en kısa zamanda çözüme kavuşturacağız” ifadelerini kullandı.