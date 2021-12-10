İYİ Parti ilçe başkanı, kadına şiddet gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edildi

İYİ Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Rıfat Kıncı'nın partinin İl Sekreteri Sülbiye Yüksel'i darbettiği gerekçesiyle tedbirli kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiği açıklandı.

Kemal ATLAN

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Kütahya İYİ Parti İl Yönetim Kurulu üyesi aynı zamanda parti sekreteri olan Sülbiye Yüksel’i, aralarında çıkan tartışma sonrası boğazını sıkarak yumruk attığı iddia edilen İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Rıfat Kıncı disiplin kuruluna sevk edildi.

DARP RAPORU ALIP ŞİKAYETÇİ OLDU

Kütahya’da 7 Aralık tarihinde İYİ Parti’de meydana gelen olayda, parti toplantısı sonrası İYİ Parti İl Sekreteri Sülbiye Yüksel ile İYİ Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Rıfat Kıncı arasında tartışma yaşandığı ve yaşanan tartışma sonrası başkan Kıncı’nın partilisi Yüksel’in boğazını sıkarak yumruk attığı ileri sürüldü. Olay sonrası Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesi’ne giden Yüksel, darp raporu alarak Merkez İlçe Başkanı Rıfat Kıncı’dan şikayetçi oldu. Kıncı’nın, üzerine atılan suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

“KABUL EDİLEMEZ”

Darp olayıyla ilgili İYİ Parti Kütahya İl Başkanı Erol Ertürk açıklama yaptı. Genel başkanlarının kadın olduğu partide her zaman kadına şiddete hayır dediklerini ifade eden Ertürk açıklamasında şunları söyledi:

* Genel başkanımızın ‘kadına şiddete hayır’ maçına katıldığı saatlerde Merkez İlçe başkanımızın, il yönetimindeki bir kadın üyemizi darp etmesi kabul edilemez bir durumdur. Kadınlara uygulanan her türlü şiddeti, ayrımcılığı cinsiyetçi yaklaşımları, söylemleri, adaletsizliği reddeden bir partiyiz.

* Genel başkanımızın ‘İstanbul sözleşmesi yaşatır’ sözleri rehberimizdir. Genel başkanımızın hayali ise, bir kadına asla el uzatılmayan bir Türkiye'dir. Söz konusu bu olay sonucu olay adli mercilere intikal etmiştir.

* Bu üzücü olay hepimizi derinden yaraladığı için, sabahında acilen yönetim kurulu üyelerimizle toplanarak Merkez İlçe başkanı Rıfat Kıncı'yı tedbirli kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk ettik.

* Ulusal görsel ve yazılı medyada çıkan asılsız haber, yandaş tavırlı yalan haberleri esefle kınıyoruz. Tavrımız net, duruşumuz birdir. Kadına şiddete son diyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

AKP’DEN KINAMA MESAJI

AKP Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşanan olaya, şu ifadelerle tepki gösterdi:

* Türk kadınının en büyük timsali, Osmanlı İmparatorluğu'nun Devlet Anası, Hayme Ana'nın memleketi, seçim bölgem Kütahya'da; bugün yaşanan kadına şiddet olayı hepimizi derinden etkiledi.

* Kadın bir Genel Başkanın başkanlık ettiği İYİ Parti'nin Kütahya il yönetim kurulu üyesi, yine aynı partide siyaset yapan ilçe başkanı tarafından küfürlere ve fiziksel şiddete maruz kaldı.

* Hepimizi ziyadesiyle müteessir eden bu çirkin hadiseyi şiddetle kınıyor, mağdur olan kardeşimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum…

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