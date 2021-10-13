İYİ Parti’de istifa

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, partisinin İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu'nun istifa ettiğini açıkladı.

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İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu görevinden istifa etti. İstifa haberini İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Twitter hesabından duyurdu:

“Zor günlerde İYİ Parti Gaziantep İl Başkanlığımızı üstlenen, mücadelesi ve çalışmalarıyla göz dolduran değerli kardeşim Oğuz Hocaoğlu kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır. İYİ Parti Ailesi’ndeki yeri bakidir. Hizmetleri için kendisine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun.”

Aydın’ın paylaşımını alıntılayan Hocaoğlu ise şu ifadeleri kullandı: “Beraber mücadele ettiğim tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sonuna kadar Partimin emrinde ve hizmetindeyim.”