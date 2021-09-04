İYİ Parti’de istifa kararı

İYİ Parti Köyceğiz İlçe başkanı Mehmet Durmuş ve 23 kişilik yönetim kurulu üyelerinin istifa ettirildiği belirtildi.

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Muğla’da İYİ Parti Köyceğiz İlçe Başkanı Mehmet Durmuş ve yönetim kurulu üyelerinin istifa ettiği öğrenildi.

Konuyla ilgili kısa bir açıklamada bulunan Mehmet Durmuş, “İşlerimin yoğun olması nedeniyle Köyceğiz İYİ Parti İlçe Başkanlığından istifa ediyorum. Her zaman partimle beraber yürüyeceğim parti üyeliğim de devam edecek” dedi.

İYİ Parti Muğla Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkanı Prof.Dr.Metin Ergun ise “Bildiğim kadarıyla Köyceğiz Yönetim Kurulu üyeleri istifa ettiği için görevden düştü. Konuyu tam detayı ile bilmiyorum. Bana intikal edeni söylüyorum” ifadelerini kullandı. İHA

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