İYİ Parti’den AKP’li belediye hakkında suç duyurusu

İYİ Parti Manisa Yunusemre İlçe Başkanı Tufan Akan ve meclis üyeleri, geçtiğimiz aylarda AKP’li Yunusemre Belediye Meclisi’nde AK Parti ve MHP'li üyelerin oylarıyla kabul edilen 2021 yılı Evsel Katı Atık Toplama Ücreti tarifesinin durdurulması için Manisa 1. İdare Mahkemesi'ne dava açmış ve mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

AKP'li Yunusemre Belediye Başkanlığı ise verilen kararla ilgili İzmir Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi'ne itirazda bulunmuş ancak mahkeme Manisa 1. İdare Mahkemesi'nin kararını doğru bularak belediyenin itirazını reddetmişti.

İYİ PARTİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Mahkeme kararının üzerinden yaklaşık 2 ay geçmesine rağmen su abonelerinden yüksek oranda Evsel Katı Atık Toplama Ücreti (KAYSÜ) tarifesi ücretinin alınmasına tepki gösteren İYİ Parti Yunusemre İlçe başkanlığı, konuyu yargıya taşıdı.

İYİ Parti Yunusemre İlçe Başkanı Tufan Akan ve partili avukatlar, yargı kararına uymadıkları gerekçesiyle AKP’li Yunusemre Belediye Başkanlığı hakkında “görevi kötüye kullanma” iddiasıyla AKP'li Yunusemre Belediye Başkanlığı hakkında Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

“HUKUK MÜCADELEMİZİ İKİNCİ KEZ KAZANDIK”

Manisa Adliyesi önünde açıklama yapan İYİ Parti Yunusemre İlçe Başkanı Tufan Akan, Evsel Katı Atık Toplama Ücreti'nin su abonelerinden alınmasının iptal edilmesi konusunda iki defa hukuksal mücadeleyi kazandıklarını, ancak AKP'li Yunuemre Belediyesi'nin hukuku hiçe sayarak abonelerden bu ücreti almaya devam ettiğini dile getirdi.

İYİ Partili Akan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Yunusemre Belediyesi'nin KAYSÜ tarifesine ilişkin uygulamaya koyduğu haksız zam kararına ilişkin Manisa 1. İdare Mahkemesi'nde açtığımız kararda bir hukuk mücadelesini kazanmıştık, ardından bu hukuk mücadelemizi İzmir Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi de doğruladı. Kararı uygulamaları için ihtarname çektik ama Yunusemre Belediyesi hukuksuzca bu parayı almaya devam etti. Bugün, Yunusemre Belediyesi yetkilileri hakkında ‘görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla suç duyurusunda bulunduk.”

“HALKIN CEBİNDEKİ PARAYI GASP EDİYORSUNUZ”

Evsel Katı Atık Toplama Ücreti'nin abonelerden tahsil edilmesinin iptali konusunda mücadelelerinin devam edeceğini söyleyen İYİ Partili Akan açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Ekonomik darboğaz yaşandığı, vatandaşların parasızlıktan intihar ettiği bu süreçte Manisalıların cebindeki paraya göz diken, mahkeme kararına rağmen hala daha halkın parasını kanunsuzca almaya devam eden Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve yetkilileri bilsin ki, İYİ Parti bu işin peşini bırakmayacak. Halkımızdan hukuk tanımadan aldığınız, vatandaşın cebini adeta gasp ettiğiniz bu kirli düzeninize karşı vatandaşın yanında olmaya ve hakkını arayamaya devam edeceğiz.”