İYİ Parti’den ‘Hazırız, biz çözeriz’ mesajı

İYİ Parti lideri Akşener, "Rant kapılarıyla yandaşı zengin edip halkı fakirleştirenlere, 'Ben ekonomistim!' deyip ülkeyi borç bataklığına sürükleyenlere karşı Türkiye ekonomisine yeniden bolluk getirmek için, projelerimiz ve kadrolarımızla, hazırız, biz çözeriz” açıklamasında bulundu. İYİ Parti ise "Hazırız, biz çözeriz" sloganıyla tanıtım videosu yayınladı.

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İYİ Parti, sosyal medya hesaplarında yayınladığı tanıtım videosunda ‘Hazırız, biz çözeriz' mesajı verdi.

Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Rant kapılarıyla yandaşı zengin edip halkı fakirleştirenlere, ‘Ben ekonomistim!’ deyip ülkeyi borç bataklığına sürükleyenlere karşı Türkiye ekonomisine yeniden bolluk getirmek için, projelerimiz ve kadrolarımızla, hazırız, biz çözeriz” ifadelerini kullandı.

Grup toplantısında yaptığı konuşmada Akşener, şunları söylemişti:

* Bizim vizyonumuza ortak olmak için, hak ettiğimiz bir Türkiye'ye kavuşmak için, millet bizi çağırıyor! Türkiye'nin iyi ve cesur evlatları; Türkiye sahipsiz değil. Milletimiz çaresiz değil. Biz hazırız. Liyakatli kadrolarımızla, projelerimizle, çözümlerimizle; Biz hazırız.

* Evet, ekonomik kriz var. Ama kimse merak etmesin; Biz çözeriz! Evet, enflasyon var, pahalılık var. Ama kimse merak etmesin; biz çözeriz! Evet, yokluk var, yoksulluk var. Ama kimse merak etmesin; Biz çözeriz!

* Evet, haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik var. Ama kimse merak etmesin; Biz çözeriz! Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok. Biz buradayız, ve evelallah hepsini çözeceğiz. Kimse endişe etmesin.

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