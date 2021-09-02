İYİ Parti’den İçişleri Bakanı Soylu’ya zor soru

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Erozan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yıllara ve aylara göre Türk vatandaşlığına alınan yabancıların sayısını sordu. Erozan, "Bakalım Süleyman Soylu yanıtlayabilecek mi?" dedi.

Halil ATAŞ

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan, Türk vatandaşlığına alınan yabancıların sayısı hakkında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye yazılı soru önergesi verdi.

BAKAN SOYLU’YA SAYIYI SORDU

İYİ Parti’li Erozan, Türk vatandaşlığına alınan yabancıların sayısı hakkında Bakan Soylu’ya şu soruları yöneltti:

“2018, 2019, 2020, 2021 yıllarında aylar itibariyle T.C. vatandaşlığına alınan yabancı uyruklu kişi sayısı ülke bazında nedir?

Türk vatandaşlığına alınmak üzere müracaatta bulunmuş ve işlemleri devam etmekte olan yabancı uyruklu sayısı ülkelerine göre nedir?”

“BAKALIM YANITLAYABİLECEK Mİ”

Erozan, “Türk vatandaşlığına alınan yabancıların sayısını yıllar, aylar ve ülkeler itibariyle sordum. Bakalım Süleyman Soylu yanıtlayabilecek mi?” İfadelerini kullandı.

ERDOĞAN, VATANDAŞLIK ALAN SURİYELİLERİN ARTACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Son rakamı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 10 Aralık 2019 tarihinde Dünya İnsan Hakları Günü programında açıklamıştı.

Erdoğan, bir soru üzerine o tarihe kadar 110 bin Suriyeliye vatandaşlık verildiğini, 100 binin üzerinde de ikamet verildiğini belirterek, “Diğerleri için de vatandaşlık sürecini daha da artırma konumundayız. Niye? Çünkü bu insanlar ülkemde kaçak köçek yaşamasın. Her hangi bir kurumda, kuruluşta rahatlıkla işini bulsun, çalışsın. Ha tabi buna bay Kemal rahatsız olur. ” ifadelerini kullanmıştı.

“YAKLAŞIK 4 MİLYON SURİYELİ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir başka açıklamasında da, “Türkiye’de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur. Suriye’den Türkiye’ye ciddi bir göç olmuştur. Yaklaşık 4 milyon” demişti.

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