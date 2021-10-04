İYİ Parti’li başkan ve yönetimi istifa etti

İYİ Parti Kırıkkale Bahşılı İlçe Başkanı Orhan Baykal ve yönetim kurulu üyeleri, İYİ Parti Kırıkkale İl Başkanı Bülent Altınışık’ın üye kaydı yapmaları ve aidat toplamaları konusunda kendilerine baskı yaptıkları gerekçesiyle ile partilerinden istifa ettiklerini duyurdu. İstifalara ilişkin konuşan İYİ Parti Kırıkkale İl Başkanı Bülent Altınışık ise, “Üye kaydı yapmalarını istedim ama aidat dayatması yapmadım” dedi.

Müslüm EVCİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İYİ Parti Kırıkkale Bahşılı İlçe Başkanı Orhan Baykal ve 5 parti yönetim kurulu üyesi görevlerinden istifa etti.

İstifa dilekçesini il başkanlığına sunan İlçe Başkanı Baykal, istifalarla ilgili olarak yaptığı açıklamada “İl yönetimi bize üye kaydını çoğaltın, aidatları alın diye dayatma yapıyor. Ben insanları zorla üye yapamam, aidat alamam. Bundan önceki seçimlerde üye kaydının kaç misli oy aldık, insanlar çekiniyorlar. Bütün partilerde böyledir. Üyeleri azdır ama seçimlerde patlama yaparlar. Bizim genel başkanımızla hiçbir sorunumuz yok. İYİ Partili olmaya devam edeceğiz ama görevi bırakıyoruz. Bu il yönetimine tepkidir” ifadelerini kullandı.

“EŞİNİZİ ÜYE YAPSANIZ 50 ÜYE OLUR”

Yaşanan istifalara ilişkin açıklama yapan İYİ Parti Kırıkkale İl Başkanı Bülent Altınışık, genel merkezin üye kaydı konusunda talimatı olduğunu belirtti.

“Bahşılı'da 8 asil 17 yedek üye var” diyen Altınışık, “Kongre yapılalı bir yıl oldu. Toplam üye sayısı 32. Ben yönetimdeki arkadaşlara en azından eşinizi üye yapsanız 50 üye olur” ifadelerini kullandı.

“EŞLERİNİ BİLE ÜYE YAPAMADILAR”

Kırıkkale'nin üye sayısının 2 bin 160 olduğunu belirten Altınışık, “Genel merkezin talimatı var. Yılsonuna kadar üye sayısı 3 bine çıkacak. Bende her bir teşkilat başkanıma 10 gün içinde 50 üye yapma talimatı verdim. Yapamayan istifa etsin dedim. Kusura bakmasında eşini dahi üye yapamayan ilçe başkanı, İYİ Parti rozeti takıp partinin ve başkanlığının gücünü kullanamaz. Aidat konusuna gelince, tüm teşkilatların çay bardağına kadar masraflarını ben karşılıyorum. Tek kuruş aidat istemem istemedim. Bu iddia tamamen gerçek dışıdır” ifadelerini kullandı.