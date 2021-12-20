İYİ Partili Kavuncu: Partimiz yüzde 20’ye demir attı

Mahalle muhtarları, STK temsilcileri ve iş adamlarıyla, “Yaşanılabilir bir İstanbul” temalı toplantıda bir araya gelen İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, İstanbul’da her gün büyüyen, sorumluluğu artan ve iktidara yürüyen bir siyasi parti olduklarını belirterek "Partimiz şu anda Türkiye genelinde yüzde 20’ye demir atmış durumda. İstanbul’daki büyüme oranımız da Türkiye’dekiyle beraber ilerliyor. İstanbul iktidar yolunda çok önemli" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul 2. Bölge'deki mahalle muhtarları, STK temsilcileri ve iş adamlarıyla, “Yaşanılabilir bir İstanbul” temalı toplantıda bir araya geldi.

“PARTİMİZ YÜZDE 20’YE DEMİR ATTI”

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli ve çok sayıda partilinin katıldığı toplantıda İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu konuşma yaptı.

İstanbul'da her gün büyüyen, sorumluluğu artan ve iktidara yürüyen bir siyasi parti olduklarını belirten Kavuncu, “En son, Türkiye genelinde yapılan bir anket paylaşıldı. Partimiz şu anda Türkiye genelinde yüzde 20'ye demir atmış durumda. İstanbul'daki büyüme oranımız da Türkiye'dekiyle beraber ilerliyor. İstanbul iktidar yolunda çok önemli. Biz bunun sorumluluğunda ve bilincinde faaliyetlerimizi yürütüyoruz” dedi.

“MUHTARLARLA İLGİLİ YENİ ÇALIŞMA”

Muhtarlarla birlikte ortak bir çalışma yürüttüklerini ve yakında partinin üst kademesine teslim edeceklerini belirten Kavuncu, çalışmanın içeriğine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Eskiden mahalleli muhtarı, muhtar da mahallelinin tamamını tanırdı. Mutlaka muhtarın odasından yılda iki-üç kez geçerdik. Aradan yıllar geçti, mahallelerin nüfusu ona katlandı. Eskiden muhtarlardan alınan birçok belge e-Devlet'ten alınmaya başlandı.

Dijitalleşme her mesleği etkilediği gibi muhtarları da etkiledi. Ayrıca yeni problemler de çıktı. Güvenlik problemleri ve karmaşa arttı. Muhtarlar, kendi mahallelerinde kayıtsız bir şekilde oturan insanları tespit edip bildirebilir, mahallelerde belediyelerin yaptığı çalışmalarla ilgili bir kontrol mekanizması olabilir.

Biz, birçok ana başlığı muhtarlarımızla birlikte çalışarak Meclis'e ileteceğiz. Bizim iktidarımızda nasıl bir muhtarlık tanımı olacak, bütün Türkiye'ye ilan edeceğiz”

“İSTANBUL'DA 88 BİN ÜYEYE ULAŞTIK”

Şubat ayında İstanbul İl Teşkilatı olarak bir İstanbul çalıştayı gerçekleştireceklerini belirten Kavuncu,

“Bu toplantıda bazı önemli başlıklarımız var. Kentsel dönüşüm bunların en başında geliyor. Yine bir diğer başlık, uyuşturucuyla mücadele olacak. İstanbul'un hangi ilçesine, semtine gidersek gidelim uyuşturucunun çok ciddi bir problem olduğunu görüyoruz.

Artık çok küçük yaşlara kadar düşmüş durumda. Yeşil alan, otopark… Bütün bunlar bu çalıştayda işleyeceğimiz konular. Depremle ilgili bir çalışma yapıyoruz, kapı kapı dolaşıyoruz ve insanlara bu konuda bilgi veriyoruz. Bugün itibariyle 88 bin üyeye ulaştık.

İnşallah yıl sonunda 100 bine de ulaşmış olacağız. 100 bininci üyeye de ocak ayı içinde, bizzat Genel Başkanımızın katılımıyla rozet takıp, İstanbul'da çok büyük bir üye katılım töreni yapacağız. O sandıklara sahip çıkmak zorundayız. 31 bin küsür sandığa her bir ilçede birer sandık görevlisi atadık. Şimdi ikinci görevlileri atamaya başladık.” ifadelerini kullandı.