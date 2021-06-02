Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İYİ Partili Kavuncu’ya FETÖ’den takipsizlik

İstanbul Milletvekili Prof. Ümit Özdağ'ın iddiaları üzerine FETÖ'den soruşturma başlatılan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

İsmail SAYMAZ
Güncellenme: 15:44, 02/06/2021
HaberlerGündem
İYİ Partili Kavuncu’ya FETÖ’den takipsizlik

İstanbul Milletvekili Prof. Ümit Özdağ, geçen yıl 19 Ekim’de çıktığı bir televizyon kanalında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu ve Kazakistan Türk İş Adamları Derneği’nin başkan yardımcılığını yaptığını iddia etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma sonunda Kavuncu’nun bu örgütle irtibatını gösteren somut bir veriye rastlanmadığı, Bank Asya’ya para yatırmadığı, FETÖ ile bağlantılı şirketlere para transfer etmediği, soyut beyan ve iddialar dışında delil bulunmadığı ifade edildi. Kavuncu hakkında 31 Mayıs’ta kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

İlginizi ÇekebilirBuğra Kavuncu'nun avukatından savcılığa dilekçe: İfade vermeye hazırBuğra Kavuncu'nun avukatından savcılığa dilekçe: İfade vermeye hazır
Asya Bank Asya FETÖ istanbul İYİ Parti Kazakistan para transfer Ümit Özdağ
Yayınlanma Tarihi:15:33,