İYİ Partili Kırkpınar: Bu gidişata ‘dur’ demek için sandık tek çözüm!

İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar, sürdürdüğü ilçe ve köy gezilerinin ardından SÖZCÜ'ye açıklamalarda bulundu. İktidarı eleştiren Kırkpınar, "Hükümetin ekonomik kararları ve deneme tahtasına dönen tarım ve eğitim politikaları yurttaşın belinin bükmüş durumda. Hangi kapıyı çalsak yeni sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu kötü gidişata dur demek için sandık tek çözüm" dedi.

Orhan BOZKURT

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İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar, AKP hükümetinin algı ve karalama politikalarının halkta karşılığı olmadığını belirtti. Kırkpınar şöyle konuştu:

* Yandaş medya ve iktidar partilerinin söylemlerine baktığımızda her şey mükemmel, her şey yerli yerinde. Çarşı pazara çıktığımızda ise tablonun hiç de öyle olmadığını görüyoruz. Vatandaşın çilesini görmezden geliyorlar. Aylardır Erzurum’da ilçe ilçe , köy köy geziyoruz.

* Ülke olarak zor süreçlerden geçiyoruz. Bir yandan yanlış ekonomik politikalar, diğer taraftan deneme tahtasına dönen tarım ve eğitim politikaları yurttaşı haddinden fazla mağdur etmiş , belini bükmüş durumda. Hangi kapıyı çalsak yeni sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu kötü gidişata dur demek için sandık tek çözüm.

* Diğer ilçelerimizde olduğu gibi Pazaryolu ve İspir ilçemizde de gördük ki; tarım ve hayvancılık bitmiş durumda, esnaf perişan, gençler umutsuz. Ancak, vatan millet güzellemesi yapanların keyifleri yerinde.

“SEÇİM BARAJI DÜZENLEMESİ ÇARESİZLİĞİN DIŞA VURUMUDUR”

Demokrasilerde her kesimin temsilinin çok önemli olduğunu da anlatan Kırkpınar, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Demokrasi ile alakası olmayan iktidar partilerinin barajı düşürme kararı, küçük ortağı kurtarma çabasıdır. Bu karar ile her geçen gün oy kaybettiklerini tescillemiş oldular. İYİ Parti olarak bizim, vatandaşın refahı ve huzuru dışında hiçbir kaygımız yok. Siyasi istikbalini vatandaşımızın menfaatleri üstünde tutan hiç kimsenin davamızda yeri olamaz.

* Kendi istikbalini her şeyden üstün tutan zihniyet bunu böyle bilsin. Çaldığımız kapılarda, dert anlatan değil dert dinleyen taraf olmaya devam edeceğiz. Bizim tek önceliğimiz vatan ve vatandaşımızdır.