İYİ Partili vekil: 700 yıllık köyün su havzası üzerine mermer ocağı kurulmak isteniyor

İYİ Parti Meclis Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, "Keles'in 700 yıllık Sorgun Köyünde, içme suyu havzalarının üzerine mermer ocağı kurulmak isteniyor. Ankara'dan kumanda edilen projelerle insanlarımızın yaşam kalitesinin bozulmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

HALIL ATAŞ

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İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Bursa’nın Keles ilçesine bağlı 700 yıllık Sorgun Köyünde mermer ocağı kurulmak istediğini söyledi.

“YAYLALAR ETKİLENECEK”

Keles İlçe Başkanı İzzet Kaya ve parti yöneticileri ile birlikte mermer ocağını istemeyen yöre halkının sesine kulak veren Tatlıoğlu, “Mermer ocağının hayata geçmesiyle sadece Sorgun Köyü değil, Kocakovacık, Düvenli, Boğazova yaylalar ıda etkilenecek” dedi.

“ANKARA’DAN KUMANDA EDİLEN PROJELERLE YAŞAM KALİTESİNİN BOZULMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Köy meydanında muhtar Necati Ekşi ile birlikte köylüler ile görüşen İYİ Partili Tatlıoğlu “Sorgunlular sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevre sağlığını korumak ve çevrenin kirlenmesini önlemek, devletin kurumlarının ve vatandaşların görevidir. Çevre miras değil, gelecek nesillere devredilecek emanettir. Ankara'dan kumanda edilen projelerle, bu insanların yaşam düzenlerini bozmalarına, köyümüzün düzeninin bozulmasına izin vermeyeceğiz” dedi.