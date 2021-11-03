İYİ Partili vekil bir yıllık alışveriş fiyatlarını karşılaştırdı: Gerçek enflasyon yüzde 67

TÜİK, tüketici enflasyonunu yüzde 19.89 olarak açıkladı. Ancak tam bir yıldır sürdürdüğü, “Vatandaşın Gerçek Enflasyonu” çalışmasının sonuçlarını paylaşan İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, gerçek enflasyonunun yüzde 67 olduğunu söyledi. Hükümete tepki gösteren Dikbayır, “Biz de an az aynı zam oranında emeklilere, asgari ücretlilere ve kamu çalışanlarına zam bekliyoruz. Bunu yapmak zorundasınız” dedi.

Sozcu.com.tr

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İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, “Vatandaşın Gerçek Enflasyonu” çalışması kapsamında 30 Ekim tarihinde Pazar ve market alışverişi gerçekleştirdi. Dikbayır, 12'ncisini gerçekleştirdiği aylık alışverişin ardından halka yansıyan gerçek enflasyon oranlarını sayılarla gözler önüne serdi.

“BU AYKİ ENFLASYON YÜZDE 3.44”

Tam bir yıl önce, gündelik hayatta vatandaşın karşılaştığı enflasyonu ölçebilmek için bu çalışmayı başlattıklarını belirten Dikbayır, aylara göre Pazar ve markette ödedikleri tutarları ve enflasyon artışlarını şu şekilde aktardı:

* Geçen ay toplam 808 lira 66 kuruşa aldığımız ürünlerin aynılarını bu ay 836 lira 48 kuruşa aldık. Yani bu ayki enflasyon yüzde 3.44. Yıllık enflasyon, bugüne kadar yaptığımız çalışmaların enflasyonu, yüzde 51.5. Geçen ay yüzde 48.06 idi, bu ayı da eklediğimiz zaman, yüzde 51.5 oldu.

Ümit Dikbayır'ın eşi Nigar Dikbayır da tespitlerini, “Mesela tavuğa zam gelmiş, 70 liradan 90 liraya çıkmış. Ayçiçek yağının 1 litresi 17 lira imiş geçen ay, 24 liraya çıkmış. Tuvalet kağıdı da 33 liradan 36 liraya çıkmış bir ayda.” diyerek sıraladı.

“EMEKLİLERE, ASGARİ ÜCRETLİLERE, MEMURLARA ARA ZAM YAPIN”

“Bu çalışmayı yaparken aylar önce defalarca söyledik; ‘Emekli ücretlilere, asgari ücretle çalışanlara, kamu personeline bir ara zam yapın' dedik, duymadınız.” diyen Ümit Dikbayır, açıklamasını şöyle sürdürdü:

* Biz ısrarla söyledik, siz ısrarla gözlerinizi, kulaklarınızı kapattınız. O yandaş müteahhitlerinize yüzde 37 zam yaptınız. 2021 bütçesinde 31 milyar lira ödenek alıyorlardı, 2022 bütçesinde bu rakamı 47.5 milyara çıkardınız. Biz de an az aynı zam oranında emeklilere, asgari ücretlilere ve kamu çalışanlarına zam bekliyoruz.

* Bunu yapmak zorundasınız. Çünkü bu vatandaşlarımız, sizin müteahhitlerinizden daha zor durumda. En az asgari ücreti 4 bin TL yapmak zorundasınız. Bir emekli maaşını da en az asgari ücretli kadar yapmak zorundasınız. Çünkü vatandaş geçinemiyor.

“VATANDAŞA KALAN BU…”

* Aslında gerçek enflasyon bu da değil, TÜİK'in açıkladığı enflasyon hiç değil. Aslında bu yüzde 51.5 de değil. Aslında vatandaşın gerçek enflasyonu şu: Biz geçen sene Ekim ayında 499 lira 27 kuruşa aldığımız ürünlerin aynısını bu ay 836 lira 48 kuruşa aldık. Yani aslında gerçek enflasyon yüzde 67.

* Ben size daha net söyleyeyim, aslında gerçek enflasyon şu: (Masanın üzerindeki limonları göstererek) Burada 10 tane ürün var. Bu ürünlerin 7 tanesini buhar ettiniz. Ülkeyi kötü yönetmekle, vatandaşın rızkının yüzde 70'ini buhar ettiniz.

* İşte vatandaş geçen sene ekim ayında (10 limonu göstererek) bu kadardı. (7 tanesini ayırıp, 3 tanesini bırakarak) Şimdi yüzde 70'ini vatandaşın rızkından aldınız, işte vatandaşa kalan bu.

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