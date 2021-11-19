İYİ Partili vekilden AKP’ye ‘FETÖ artığı’ suçlaması

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, bürokrasinin ez az dörtte birinde FETÖ’nün aktif şekilde devam ettiğini ve hepsini tanıdığını öne sürdü: Şu anda AK Parti’nin en az yüzde 30’unda FETÖ artığı olan milletvekilleri var. Hepsini mecliste tanıyorum. Devlette, onları da koruyan bürokratlar var.

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İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Konya'da katıldığı bir televizyon kanalında FETÖ'ye ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın FETÖ'ye devletin kadrolarını açtığını ifade eden Yokuş, şunları söyledi:

– Zamanında paralel yapılanma ile devletin nasıl yönetildiğini biliyorum. Adamları kurumlara, devlet kademelerine nasıl aldıklarını biliyorum. Ve şimdi düşünün öyle garip bir Türkiye ki, öyle garip bir kirli siyaset dili var ki Türkiye'nin… Sayın Erdoğan FETÖ için ne dedi? Ne istediniz de vermedik sözlerini iletmişti… Bu ne demek Allah aşkına? Bu ne demek! Açık açık diyor ki, ‘Ey nankör FETÖ'cüler ben size ne istediyseniz verdim'. Erdoğan FETÖ'ye, devletin kapılarını, kadrolarını, imkanlarını açtı. ‘Gel, ne olursun gel. Bitsin artık bu hasret' yalvarmasını yapan da Erdoğan'dı.

“FETÖ'YÜ AK PARTİ'NİN İÇİNDE ARAYACAKSIN”

– Bugün, AK Parti'nin kılcal damarlarına kadar FETÖ girmiştir. Buradan iddia ediyorum, önemli bir bölümü hala aktif bir biçimde devam ediyor. Bugün bürokrasinin en az dörtte birinde FETÖ artıkları devam ediyor. Yani şu anda AK Parti'nin, en az yüzde 30'unda FETÖ bulaşığı olan milletvekilleri var. Hepsini mecliste tanıyorum. Devlette, onları da koruyan bürokratlar var. Şimdi onlar suret-i haktan görünüyorlar.

– Hatta FETÖ'nün kurdurduğu derneğin yöneticiliğini yapan kişi bugün Diyanet İşleri Başkanı. O dernek kapatıldı, diğer bütün yöneticiler mahkum oldu, bu Müslüman ne oldu ise Diyanet İşleri Başkanı yapıldı. Bugün FETÖ'yü arayacaksanız AK Parti'nin içinde arayacaksınız.” dedi.

– Devletin bütün bilgileri sizin elinizde, varsa partimizde bir tane FETÖ'cü, o lanet, o şerefsiz kimse çıkar. Biz de İYİ Parti olarak gereğini yapalım. Peki kendi partindeki o FETÖ'cü şerefsizleri ne zaman çıkaracaksın?

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