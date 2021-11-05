İYİ Partili vekilden MHP’li belediyeye sert tepki: Ne milliyetçiliğe ne de vicdana sığar

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Konya’da yönetimi MHP’de olan Ereğli İlçe Belediyesi'nde işe gitmeden maaş alan MHP’liler olduğunu iddia ederek bazı isimler açıkladı.

Müslüm EVCİ

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İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Konya'nın Ereğli ilçesinde MHP'li Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu tarafından 2019 ve 2020 yılları arasında Ereğli Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü'ne alınan MHP'li isimlerin işe gitmeden maaş aldıklarını ileri sürdü.

BELEDİYEDEN İŞE GİTMEDEN MAAŞ ALAN İSİMLER

Aralarında MHP Konya eski İl Başkanı Hakkı Ünler ile Ereğli'de halen görev yapan MHP Ereğli İlçe Teşkilatı yöneticilerinin de bulunduğu bankamatik memurlarının isimlerini açıklayan Yokuş, şöyle konuştu:

* 2019 ve 2020 yılları arasında Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'nun işe almasına rağmen işe gitmeden maaş verdiği isimleri kamuoyunun vicdanına bırakıyorum.

* MHP Konya eski İl Başkanı Hakkı Ünler Konya'da ikamet etmesine rağmen belediyeden işe gitmeden maaş alıyor.

* MHP Ereğli ilçe Teşkilatı yöneticisi Özgür Karakoyun ve Hasan Yazar, MHP Ereğli İlçe Teşkilatı çaycısı Ümit Ünler, Ülkü Ocakları Ereğli Başkanı Murat Gedik, Ereğli Ülkü Ocakları Başkan Yardımcısı Lütfi Tekeli, Ülkü Ocakları Ereğli yönetiminde yer alan Furkan Güldest ile Oprukçu'nun yakın arkadaşı Harun Çınar ve eski ülkü ocakları başkanı Çağrı Demirel'in ilçede başka işlerle meşgul olmalarına rağmen işe gitmeden maaş aldıklarını öğrendik.

“O KOLTUKTA YANDAŞ VE AKRABALARINA AYRICALIK TANIMAK İÇİN OTURMUYORSUNUZ”

MHP'li Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'ya işe gitmeden maaş alan isimler üzerinden tepki gösteren Yokuş, “Millet işsizlikle boğuşurken MHP'li belediyede bu kişilere işe gitmeden maaş verilmesi ne milliyetçiliğe ne de vicdana sığar. Belediye Başkanı Oprukçu'nun ilçede daha önce yaptıkları da ortada. Kendisi ve birim idarecilerinin de akrabalarını işe doldurmuş ve bu konuda basına yansımıştı. Belediye bir hizmet makamıdır. O koltukta yandaşlarınıza ya da akrabalarınıza ayrıcalık tanımak için oturmuyorsunuz” siteminde bulundu.

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