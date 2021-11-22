İYİ Partili vekilden ‘otobüsle mitinge insan taşındı’ iddialarına yanıt

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in Denizli'de gerçekleştirdiği mitinge başka illerden insan taşındığı iddialarına yanıt verdi.

Selami AYDIN

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Denizli mitinginin ardından AKP ve İYİ Parti arasında taşıma tartışması çıktı.

AKP Denizli İl Başkanı Yücel Güngör park halindeki otobüs görseli ile birlikte yaptığı paylaşımda, “Denizlimiz sanayi ve tarım şehri olmanın yanında bir turizm şehridir. Çevre illerden Denizlimize gelen 5 benzemez yerli turistlerin ziyaretleri gerçekleşti” yorumu yaptı.

Güngör daha sonraki açıklamasında ise ‘Taşıma suyla değirmen dönmez. Çevre illerden getirilen insanlarımızı alana doldurarak göz boyamaya çalışanlar kalkıp bir de seçim istiyorlar” ifadelerini kullandı.

“MİTİNG ALANINDA 30 BİN KİŞİ VARDI”



İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Güngör'ün açıklamalarına tepki gösterdi.

Bazı kaynakların miting alanında 30 bin kişi olduğunu kendilerine aktardığını ifade eden Öztürk, şu yorumda bulundu:

* Eleştirileri duyunca bunlar iktidardan gittiklerini anlamışlar, iktidara biz geliyoruz diye düşündüm.

* O dönemlerde AK Parti mitinglerine gönülsüz ve zorla giden insanlar varken buraya şehir dışından bile gelmiş olsalar, insanlar işini gücünü bırakıp gönüllü bir şekilde geliyorlarsa, para almadan buraya geliyorsa bu iş bitmiştir.

* O kalabalığı oraya toplamak her baba yiğidin harcı değildir. Kalabalıktaki coşkunun ana sebebi değişim arzusudur. İktidar partisinin il başkanı bunu anlayamamış.

“İNSANLAR MİTİNG ALANINA GÖNÜLLÜ BİR ŞEKİLDE GELDİ”



Organizasyonun kısıtlı zaman içinde yapıldığını söyleyen Öztürk, “Meral Akşener, Denizli'ye esnaf ziyareti için gelecekti. Perşembe günü gerçekleştirilecek program son anda değişti. Buradaki vatandaşlarımızın yoğun talebini genel merkeze iletmemiz üzerine miting yapamaya karar verdik. Miting organizasyonları kolay değildi. 15-20 gün önceden programın belli olması gerekir. Bu mitingin olumlu ve olumsuz yönleri mutlaka vardı. Olumsuz anlamda baktığımızda şuan ortamda seçim takvimi yok. Seçim dönmelerinde bile zor toplanabilecek bir kalabalık oldu. Denizli tarihinin en kalabalık mitinglerinden biri gerçekleşti. Biz buradan şunu çıkarıyoruz; vatandaş seçim istiyor, bunu isteyen vatandaşlar miting alanına gönüllü bir şekilde geldi” dedi.

“BU İŞ BİTMİŞTİR”

Geçmişte AKP mitinglerinde insanların alana zorla getirildiğine şahit olduklarını belirten Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

* Geçmiş dönemlerde AKP'nin mitingleri çok kalabalık olduğunda vatandaşlardan duyumlar alıyorduk. Fabrikaların kapatıldığı, fabrikadaki şeflerin mitinge giden işçilerin çetelesini tuttuğunu, belediye işçileri zorla mitinge götürülüyor.

* Kamu görevlileri hatta okul çocukları bile o miting dönemlerinde götürüldüğünü duyardık. Şimdi bu dönemde tam tersi bir şekilde şikâyeti mevcut iktidarın il başkanının yapması içimin yağlarını eritti. Bunlar iktidardan gittiklerini anlamışlar, iktidara biz geliyoruz.

* Bunu neden düşündüm. O dönemlerde AK Parti mitinglerine gönülsüz ve zorla giden insanlar varken buraya şehir dışından bile gelmiş olsalar, insanlar işini gücünü bırakıp gönüllü bir şekilde geliyorlarsa, para almadan buraya geliyorsa bu iş bitmiştir.



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