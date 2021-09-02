‘İYİ Partiyi FETÖ kurdurttu’ diyen AKP’li Özkan hakkında suç duyurusu

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile İYİ Partili yöneticiler, ‘İYİ Parti’yi FETÖ kurdurttu” diyen AKP Meclis Grup Başkanvekili Cahit Özkan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fahrettin ÖZTÜRK

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İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, parti yöneticileriyle birlikte, bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na giderek, AKP Meclis Grup Başkanvekili ve Denizli milletvekili Cahit Özkan'ın, “İYİ Parti'yi FETÖ kurdurttu” sözleri üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu.

AKP'li Özkan, Beyaz TV'de katıldığı ‘Akılda kalan' isimli programda, “İYİ Parti nereden doğdu? İYİ Parti malum olduğu üzere kasetlerle, kongrelerle MHP'yi dizayn etme girişimini başaramayan FETÖ'nün kurdurttuğu partidir. BU kadar net bir ifadedir bu.” demişti. Özkan'ın bu ifadeleri üzerine, İYİ Partililer, Türkiye genelinde adliyelere giderek Özkan hakkında suç duyurusunda bulunmaya başladı.

Bugün İstanbul Adliyesi'ne giderek Özkan hakkında suç duyurusunda bulunan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu basın açıklaması yaptı.

“DEĞİL TÜRKİYE, DÜNYA BÖYLE BİR SAHTEKARLIK GÖRMEDİ”

Kavuncu, daha önce de kendisiyle ilgili benzer bir iddianın ortaya atıldığını belirterek, “Ben burada yine bu adliye önünde bir açıklama yapmıştım ve bizzat gidip dilekçe vermiştim. Demiştim ki, beni soruşturun ve bu iftiracıların, iftiracı olduğunu, müfteri olduğunu tüm kamuoyuna belgeleyin. Aynı milletvekillerimizin Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaptığı gibi ne yapmışlardı, FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın diye iki kere soru önergesi verdiler ve bu iki soru önergesi de bugün bu alçakça iftiraları yapanlar tarafından reddedildi. Değil Türkiye, dünya böyle bir sahtekarlık görmedi” ifadelerini kullandı.

“KENDİSİNİN BİNLERCE KERE BİR YALANCI VE BİR İFTİRACI OLDUĞUNUN İSPATI OLACAK”

Kavuncu, açıklamasının devamında, “Kendi mensubu oldukları partinin lideri, ‘Allah bizi affetsin, biz aldandık' dedi. Bu ne demek biliyor musunuz? Efendice bir kenarda oturun, ağzınızı açmayın. Çünkü biz bu konuyla ilgili geçmişte büyük bir hatanın, büyük bir aldanılmışlığın içine düştük. Kendi genel başkanınız bunu söyledikten sonra hala utanmadan, rezilce bu iftiraları nasıl atıyorsunuz? Nasıl insan içine çıkıyorsunuz ben bunu hayretle karşılıyorum. Biz bugün suç duyurusunda bulunacağız. Nasıl benimle alakalı iftira atanların müfteri olduğunu yine yargı tarafından ispat ettiysek, Cahit Özkan hakkında verilen binlerce dilekçe, binlerce suç duyurusu kendisinin binlerce kere bir yalancı, bir müfteri ve bir iftiracı olduğunun ispatı olacak” şeklinde konuştu.

“KİMSENİN, KİMSENİN HAYATIYLA OYNAMAYA HAKKI YOK”

Bir süre önce saldırıya uğradığını hatırlatan Kavuncu, “Saldırıyı yapan müptezelin ifadesini biliyorsunuz. Diyor ki, ‘Kendisiyle ilgili yapılan açıklamalardan etkilendim’ Kimsenin, kimsenin hayatıyla oynamaya hakkı yok. Türkiye'de herhangi planlı bir saldırı organize etmenize de gerek yok. Ülkede öyle bir kitle oluşturdunuz ki attığınız iftiralarla, yarattığınız cahil ordusuyla ve kullandığınız dille birilerini birilerine düşman etmeyi becerdiniz ama biz bunu yıkacağız.” dedi.

“HERKESİ HEDEF GÖSTERMİŞTİR”

Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde şu ifadelere yer veridli; “Özkan'ın, FETÖ ile tüm İYİ Parti teşkilatını ilişkilendirerek, herkesi FETÖ terör örgütü üyeliği ile itham etmiş ve hedef olarak göstermiştir. FETÖ ile ilgili bir isnat, sıradan bir yakıştırmanın çok ötesinde, muhatabının onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte hatta ‘vatan hainliği ile eşdeğer bir ‘hakaret'tir. Bu isnat, ağır sonuçları olan ‘iftira' suçunu oluşturur”

Ayrıca dilekçede, Özkan'ın ‘halkı kin ve düşmanlığa sevk etme' ve ‘iftira' suçunu da işlediği ifadelerine yer verildi.