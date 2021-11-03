İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden 125 milyon liralık kara kış desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2021-2022 yıllarını kapsayan kış ayları boyunca gıdadan giysiye, sobadan yakacağa kadar 125 milyon lira tutarında sosyal yardım yapacağını açıkladı.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2021 ve 2022 yıllarını kapsayan kış ayları boyunca nakit desteği, gıda kolisi, sıcak yemek, giysi, çocuk bezi, mama, ev eşyası, soba, battaniye, yakacak, eğitim ve kırtasiye malzemesi başta olmak üzere 125 milyon lira tutarında sosyal yardım yapacaklarını duyurdu.

“BİZ ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPIYORUZ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şunları söyledi:

“Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Salgınla derinleşen ekonomik krize, işsizlik ve yoksulluğa karşı ihtiyaç sahibi yurttaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz.

Öte yandan İzmir'in refahını artırıp tüm şehre adil bölüştürmek için canla başla çalışıyoruz.

İzmir'de her vatandaşımızın ekmeğini büyütmek ve bu sıkıntılı zamanlardan hep birlikte çıkmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”

25 MİLYON LİRALIK NAKİT DESTEĞİ YAPILACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 25 milyon lira nakit desteği, 30 milyon lira tutarında gıda, öğrencilere 20 milyon liralık eğitim ve kırtasiye malzemesi, 20 milyon liralık bez, mama, bot, mont, giysi ve ev eşyası desteği sağlanacağı belirtildi.

Ayrılan 30 milyon liralık kaynakla en az 1 milyon 350 bin kişilik sıcak yemek üretilip yurttaşlara ulaştırılacağı kaydedildi. Kış boyunca yakacak, soba ve battaniye desteğini sürdürecek Büyükşehir Belediyesi, ilk etapta bin hanenin soba, beş bin hanenin ise yakacak ihtiyacını karşılayacaklarını açıkladı.

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