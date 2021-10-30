İzmir Depremi’nin 1. yıl dönümünde acı gerçek: Kayda değer bir adım atılmadı

İzmir Depremi’nin 1. yıl dönümünde TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası yaptığı açıklamada, “Depreme hazırlıklı mıyız?” sorusunu bir kez daha gündeme taşıdı.

İlker KILIÇASLAN

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İnşaat Mühendisleri Odası açıklamasında, İzmir depreminin Türkiye'nin hala depreme hazır olmadığını ve gerekli tedbirlerin alınmadığını tekrar gözler önüne serdiğini belirterek, “Depreme karşı alınması gereken tedbirler bilinmez değildir. Bunlar kamu kurumlarının tozlu raflarında beklemektedir. İnşaat Mühendisleri Odası olarak, kaybedecek tek bir günümüzün dahi olmadığını hatırlatıyoruz” ifadelerine yer verdi.

30 Ekim 2020 tarihinde merkez üssü Seferihisar ilçesinde yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremde 116 kişi yıkılan binaların altında hayatını kaybederken, 1032 vatandaş ise yaralanmıştı.

İzmir Depremi'nin 1.'nci yıl dönümünde TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası yaptığı açıklamada “Depreme Hazırlıklı Mıyız?” sorusunu bir kez daha gündeme getirdi.

“YAPILAN ÇALIŞMALARIN, UYGULANMASININ ENGELLENDİĞİNİ GÖRÜYORUZ”

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından yapılan açıklamada, 2011 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konan ve 2021-2023 yıllarını kapsayan ‘Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı' hazırlandığını ve eylem planı çerçevesinde yapılması gerekli olan birçok kararların alındığını ifade edildi.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu plana göre TMMOB`ye bağlı meslek odalarının ilgili kurum olarak kabul edildiği eylem planlarından bazılarını örneklersek; Başta okul ve hastaneler olmak üzere, Türkiye`deki bina envanteri çıkarılacak ve mevcut yapılar hasar görebilirlikleri ve riskleri esas alınarak gruplandırılacaktır.

Üniversitelerde daha nitelikli, verimli ve uygulamaya yönelik mühendislik ve mimarlık eğitiminin verilmesi sağlanacaktır. Meslek içi eğitim faaliyetleri geliştirilecek ve desteklenecektir. Yetkin veya Profesyonel Mühendislik uygulamasının yaşama geçirilmesi sağlanacaktır.

Kararları alınmış olmasına rağmen, geldiğimiz süreçte alınan kararların hayata geçirilmesi aşamasında, kayda değer bir adım atılmadığını görüyoruz. Yapılan çalışmaların, yasa ve yönetmeliklerin uygulamaya geçirilmediğini, kağıt üzerinde kaldığını, hatta uygulanmasının engellendiğini görüyoruz.”

“DERS ALMAMAKTA ISRAR EDİYORUZ”

Açıklamada İzmir depreminin Türkiye'nin depreme hazırlık konusunda sınıfta kaldığının bir göstergesi olduğunun vurgusu yapılarak şu cümlelere yer verildi:

“Nasıl ki Büyük Marmara Depreminden 12 yıl sonra gerçekleşen Van Depreminin ortaya çıkardığı yıkım ve can kayıpları, ülkemizin depreme karşı hazırlıkta sınıfta kaldığını ortaya koyduysa, Van Depreminden 9 yıl sonra yaşanan İzmir Depreminin sonuçları da hala geçmişten ders almamakta ısrar edildiğinin, yurttaşlarımızın göz göre göre ölüme terk edildiğinin göstergesi olmuştur.

Ülkemiz, ne zaman ve nerede olacağı kesin olarak bilinmese de gerçekleşeceği kesin olan bir sonraki depremin ortaya çıkaracağı zararları adeta kaderine razı bir şekilde beklemektedir.”

“KAYBEDECEK BİR GÜNÜMÜZ YOK”

Açıklamada son olarak depreme karşı alınacak tedbirlerin bilinmez olmadığı belirtilerek, şunları söyledi:

“Depreme karşı alınması gereken tedbirler bilinmez değildir. Bunlar kamu kurumlarının tozlu raflarında beklemektedir. İnşaat Mühendisleri Odası olarak, kaybedecek tek bir günümüzün dahi olmadığını hatırlatıyor, siyasal erki ve ilgili kamu idarelerini, gerekli tedbirleri almaları için derhal harekete geçmeye davet ediyoruz.

Odamızın üzerine düşen vazifeyi yerine getirmekte hazır ve kararlı olduğunun da altını çiziyoruz. İzmir Depreminin yıldönümü nedeniyle depremde yaşamını yitiren yurttaşlarımızı saygıyla anıyoruz.”