İzmir Marşı’nı kesen TRT’ye tepkiler çığ gibi büyüyor

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Voleybol Şampiyonasında Polonya’yı 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Milli takımın maçın ardından İzmir Marşı ile zafer sevincini yaşadığı anlar ise maçı ekrana getiren TRT tarafından verilmedi.

Batuhan SERİM

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A Milli Kadın Voleybol Takımı’mızın Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı 3-0 yenmesi tüm Türkiye’yi sevince boğdu. Millilerimiz galibiyeti İzmir Marşı eşliğinde kutladı. Stadyumdaki taraftarların ve sporcuların marş eşliğindeki sevinç gösterileri ise TRT tarafından yayına verilmedi. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda Çin’i yendikleri maç sonrasında da benzer bir kutlama yapmıştı. TRT yine karşılaşmanın ardından kutlamaları yayınlamayarak yayını kesmişti.

O anların TRT ekranlarında yer bulamamasına da sosyal medyadan tepki yağdı. Siyasiler; teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan'ın 23 Haziran seçimlerinden önce TRT'de gerçekleştirdiği röportajı anımsattılar, TRT'nin Atatürk'ten “korktuğunu” savundular. İşte o tepkilerden bazıları:

BU İHANETİNİZİN HESABINI SORMAYAN NAMERTTİR

– İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray: Filenin Sultanları maçın ardından İzmir Marşı ile yarı finale yükselme coşkusu yaşadı. TRT ise bu milli ve vatani heyecanı yayında olduğu halde ekrana vermedi. Bu ihanetlerinizin hesabını sormayan namerttir. Milliymişler. Hadi oradan dinbazlar!

KENDİ MİLLETİNİN KURUCUSUNU SANSÜRLEYEN UTANMAZLAR

– İYİ Parti Adalet ve Hukuk Politikaları Başkanı Bahadır Erdem: Mustafa Kemal Paşa’dan korkan bir devlet televizyonu TRT. Kendi milletinin kurucusunu sansürleyen utanmazlar.

ÖCALAN'A, TALİBAN'A YER VAR; ATATÜRK'E YOK

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan: TRT’de Öcalan’a yer var, Taliban’a yer var, Atatürk’e yok.

Eski CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu: Avrupa Şampiyonası’nda yarı finale yükselen Filenin Sultanları'nın söylediği İzmir Marşını TRT sansürledi! Atatürk'e lanet okunduğu, adının anılmadığı bugünlerdeki mücadele; Kurtuluş Savaşı'nı yapanların torunlarıyla, yendiklerimizle işbirliği yapanların torunlarının arasında.

SEN YUNAN KANALI MISIN?

Siyasilerin yanı sıra pek çok sosyal medya kullanıcısı da tepki gösterdi:

– Verdiğim verginin her kuruşu haram olsun deyip geçin. TRT devletin kanalı olmaktan çıkalı yıllar oldu.

– Ne yapsanız bu milletin Atatürk sevgisi silinmeyecek. O’nun işaret ettiği bilime, çağdaşlığa, başarıya atılan her adımda İzmir Marşı'nı ekranlar değil, yürekler söyleyecek.

– Ey TRT 1 İzmir Marşı’ndan niye korkarsın! Yayınlamak için marşın içinde Erdoğan mı geçmesi gerekiyor?

– Sen Yunan kanalı mısın TRT 1? İzmir Marşı seni neden bu kadar rahatsız ediyor?