İzmir merkezli 21 ilde ‘saadet zinciri’ operasyonu

İzmir merkezli 21 ilde, 'saadet zinciri' yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 89 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 21 ilde 89 şüpheli hakkında, ‘saadet zinciri’ sistemi kurarak, birçok kişiyi dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri de sabahın erken saatlerinde şüphelilere yönelik başlattıkları operasyonları sürdürüyor.



81 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyonda şu ana kadar 81 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ‘Fons Şirketler Grubu’ ismiyle faaliyet gösteren 6 şirket kurdukları; İzmir, İstanbul, Antalya gibi şehirlerdeki rezidanslardan kiraladıkları dairelerde şubeler açtıkları ve halkı etkilemek için lüks araçlara bindikleri belirlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 6 şirkete ait tapular, hizmet protokolleri, banka hesabı hareket dökümleri, tahsilat makbuzları ve çok satıda dijital materyalin yanı sıra 540 bin TL ele geçirildi. Şüphelilerin elde ettiği haksız kazancın miktarının henüz net olarak belirlenemediği öğrenildi. (DHA)

İlginizi Çekebilir Saadet zinciriyle bin 359 üyeyi 6 milyon TL dolandırdılar