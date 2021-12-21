İzmir merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 141 gözaltı

İzmir merkezli 3 ilde, helikopter destekli 2 bin personelin katılımıyla uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Balıkesir'de uyuşturucu satıcılarıyla çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Abdülkadir Güngör'ün isminin verildiği operasyonda, 141 kişi gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir, Balıkesir ve Aydında uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde uyuşturucu tacirleriyle çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Abdülkadir Güngör’ün isminin verildiği operasyona çeşitli şubelerden 450 ekip ve 2 bin personel katıldı.

2 polis helikopteri ve 8 narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, toplam 160 adreste arama yapıldı. Operasyonda 141 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda farklı türlerde uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. DHA

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