İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü öğretim üyesi alacak

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından özel şartları taşıyan 18 öğretim üyesi alınacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Anabilim dalı/bölüm itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Enstitü birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun, 12/06/2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Enstitümüz Senatosu’nun 17/12/2019 tarih ve 35/1 sayılı Kararı hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

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