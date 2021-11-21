İzmir’de 13 bin ton tıbbi atık evsel atığa dönüştürüldü

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl Menemen’de hizmete alınan tıbbi atık sterilizasyon tesisinde 13 bin ton tıbbi atık sterilize edildi.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl Menemen’de hizmete aldığı tıbbi atık sterilizasyon tesisinde kentten toplanan 13 bin tıbbi atığı evsel atığa dönüştürdü. Büyükşehir, kentteki sağlık kuruluşlarından çıkan tıbbi atıkları bu tesiste topluyor.

Sağlık kuruluşlarından tartılarak ve radyasyon ölçümleri yapılarak güvenli şekilde teslim alınan tıbbi atıklar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca denetimi sağlanan çevrimiçi mobil atık takip sistemi (MOTAT) ile kayıt altına alınıyor. Tıbbi atık lisanslı araçlarla taşınan atıklar, tesiste toplanarak sterilize ediliyor.

AYLIK ORTALAMA 750 TON TIBBİ ATIK ÇIKIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığında çevre mühendisi olarak görev yapan Fulya Evirgen, İzmir Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi’nin Türkiye'nin en büyük kurulu kapasitesine sahip tesis olduğunu söyledi.

Fulya Evirgen, İzmir genelinde aylık 1 tonun üzerinde tıbbi atık üreten 146 hastane, 24 diyaliz kuruluşu başta olmak üzere toplamda 2 bin 43 adet sağlık kuruluşundan toplanan tıbbi atıkların 7 gün 24 saat boyunca faaliyette olan tesiste sterilize edildiğini aktardı.

Evirgen, “İzmir'de ayda oluşan ortalama 750 ton tıbbi atık, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında çevre sağlığı da göz önünde bulundurularak el değmeden kovalı sistemlerle alınıp buraya getiriliyor. Tesise gelen atıklar sterilize ediliyor. Sterilizasyon ünitesinden çıktıktan sonra da konveyör bant yardımı ile kırıcı ünitesine aktarılıyor” dedi.

Evirgen, günde 110 ton tıbbi atığın sterilize edilebildiği tesiste faaliyete geçtiği 2020 yılı mart ayından bugüne kadar 13 bin ton atığın sterilize edildiğini söyledi.

Tesiste besleme-boşaltma, üniteler arası taşıma, yıkama, dezenfeksiyon ve sterilizasyon olmak üzere yapılan her işlem modern ve çevreci bir bakış açısıyla sürdürülebilirlik ilkesine göre tasarlandı.

Buhar üretim ünitesi ile sterilizatörler arasında enerji geri kazanım sistemi bulunuyor. Böylece yoğuşma suyunun geri devir sayısını artıran ekipmanlar aracılığıyla doğal su varlıklarının korunması sağlanıyor. İHA

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