İzmir’de 9 Eylül coşkusu: Binlerce kişi Türk bayrağı ve fenerlerle yürüdü

İzmir’in kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlamaları akşam saatlerinde düzenlenen Fener Alayı yürüyüşü ile devam ederken, Türk Rock müziğinin efsane grubu Athena konseri ile coşku zirve yaptı.

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İzmir'in işgalden kurtuluşunun 99. yıl dönümü sabahın ilk saatlerinden itibaren başlayan birbirinden renkli görüntüler ile kutlanmaya devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler ile kent genelinde yaşanan kutlamalar akşam saatlerinde yerini Fener Alayı yürüyüşü ve Türk Rock müziğinin efsane grubu Athena konserine bıraktı.



İlk olarak saatler 20.15'i gösterdiğinde Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan binlerce vatandaş, 350 metrelik dev Türk bayrağını taşıyarak Fener Alayı yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yürüyüşe katılan vatandaşlara kordonda bulunan İzmirliler ve evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar da alkışlar ile eşlik ederken, coşkulu kalabalığın yürüyüşü Gündoğdu Meydanı'nında son buldu.

ATHENA İZMİRLİLERİ COŞTURDU

9 Eylül kutlamalarını gün boyu doyasıya yaşayan İzmirliler, Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen Athena konseri ile coşkuyu zirveye taşıdı. İzmirlilerin coşkusuna İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer ve CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat da eşlik etti.

Tunç Soyer, konser alanını dolduran vatandaşlar ile sohbet ederek hatıra fotoğrafları çektirdi. Ardından, saatler 21.00 itibari ile sahne alan Türk Rock müziğinin efsane grubu Athena, İzmirlilere unutamayacakları bir akşam yaşatırken, kalabalık ise hep bir ağızdan söylenen şarkılara eşlik etti. (İHA)

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