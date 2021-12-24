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İzmir’de binlerce litre sahte alkol ele geçirildi

Yılbaşı öncesi İzmir'de yapılan 79 sahte/kaçak içki operasyonunda binlerce litre etil alkol ile 10 binlerce şişe sahte içki ele geçirildi.

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İzmir’de binlerce litre sahte alkol ele geçirildi

İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde yoğunlaşan sahte içki ve etil alkole bağlı zehirlenmeleri önlemek amacıyla, sahte/kaçak alkollü içki ve taklit etil alkol satışı yapanlara operasyon düzenledi.

Tespit edilen imalathane, depo ve satış yerlerine düzenlenen 79 operasyon gerçekleştirilirken, yapılan operasyonlarda; 24 bin 327 şişe sahte içki, 6 bin 951 litre etil alkol, 4 bin 758 litre aroma, 446 litre sahte içki, 12 bin 123 adet içki yapımında kullanılan etiket, kapak, boş şişe gibi malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 26 şüpheli hakkında ise adli/idari işlem yapıldığı ifade edildi. (İHA)

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