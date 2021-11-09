İzmir’de FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

İzmir'de FETÖ'nün kripto iletişim sistemi ByLock yazışmalarında adı geçen, kapatılan derneklere üye olan ve Bank Asya'da hesabı bulunan 22'si kadın 25 şüpheli gözaltına alındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’nün kripto iletişim sistemi ByLock yazışmalarında adı geçen, kapatılan derneklere üye olan ve Bank Asya’da hesabı bulunan 22’si kadın 25 şüpheli, tespit etti.

Sabah saatlerinde adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, 25 şüphelinin tamamını gözaltına aldı. Şüphelilerin arasında meslekten ihraç edilen bir avukatın da olduğu belirtildi. Emniyete götürülen 25 kişinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. DHA

İlginizi Çekebilir 25 ilde FETÖ soruşturması: 56 gözaltı kararı