Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İzmir’de HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı

İzmir'de bir kişi, HDP il başkanlığı binasına girerek, partide çay servisi yapan annesinin yerine bir günlüğüne işe gelen Deniz Poyraz'ı silahla öldürdü. Saldırganın ifadesinde, "Hiç kimseyi tanımıyorum. Kimseyle de bağlantı kurmadım. Terör örgütü PKK'dan nefret ettiğim için böyle bir şey yapmak istedim" dediği öğrenildi.

Güncellenme: 17:31, 17/06/2021
HaberlerGündem
İzmir’de HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı

Konak İlçesi, Alsancak Mahallesi, Şair Eşref Bulvarı’ndaki 32 işyerinin bulunduğu iş merkezinin ikinci katında yer alan Halkların Demokratik Partisi İzmir İl Başkanlığı’na saat 11.05’te silahlı saldırı yapıldı. O.G. isimli kişi, tabanca ile ateş ederek parti görevlisi Deniz Poyraz’ı katletti. Saldırgan gözaltına alındı.

SİLAHLI PAYLAŞIMLAR YAPMIŞ

O.G.'nin sosyal medyada ‘Kin yuttum kan kusturacağım' yazılı silahlı fotoğraflar paylaştığı görüldü.

ANNESİNİN YERİNE İŞE GELMİŞTİ

Deniz Poyraz'ın, partide çay servisi yapan annesi Fehime Poyraz rahatsızlandığı için bir günlüğüne onun yerine işe geldiği belirtildi. Deniz Poyraz'ın saldırı sırasında binada yalnız olduğu bildirildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Saldırgan O.G.’nin (27) emniyette verdiği ilk ifadesi ortaya çıktı. O.G.’nin, sorgusunda, “Hiç kimseyi tanımıyorum. Kimseyle de bağlantı kurmadım. Terör örgütü PKK’dan nefret ettiğim için böyle bir şey yapmak istedim. Binaya girdim ve rastgele ateş ettim ardından da teslim oldum” dediği öğrenildi.

İlginizi Çekebilirİzmir'de HDP il binasına saldırı: 1 ölüİzmir'de HDP il binasına saldırı: 1 ölü
Çay HDP izmir PKK saldırı silahlı saldırı Terör terör örgütü
Yayınlanma Tarihi:17:25,