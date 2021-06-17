İzmir’de HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı

Konak İlçesi, Alsancak Mahallesi, Şair Eşref Bulvarı’ndaki 32 işyerinin bulunduğu iş merkezinin ikinci katında yer alan Halkların Demokratik Partisi İzmir İl Başkanlığı’na saat 11.05’te silahlı saldırı yapıldı. O.G. isimli kişi, tabanca ile ateş ederek parti görevlisi Deniz Poyraz’ı katletti. Saldırgan gözaltına alındı.

SİLAHLI PAYLAŞIMLAR YAPMIŞ

O.G.'nin sosyal medyada ‘Kin yuttum kan kusturacağım' yazılı silahlı fotoğraflar paylaştığı görüldü.

ANNESİNİN YERİNE İŞE GELMİŞTİ

Deniz Poyraz'ın, partide çay servisi yapan annesi Fehime Poyraz rahatsızlandığı için bir günlüğüne onun yerine işe geldiği belirtildi. Deniz Poyraz'ın saldırı sırasında binada yalnız olduğu bildirildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Saldırgan O.G.’nin (27) emniyette verdiği ilk ifadesi ortaya çıktı. O.G.’nin, sorgusunda, “Hiç kimseyi tanımıyorum. Kimseyle de bağlantı kurmadım. Terör örgütü PKK’dan nefret ettiğim için böyle bir şey yapmak istedim. Binaya girdim ve rastgele ateş ettim ardından da teslim oldum” dediği öğrenildi.