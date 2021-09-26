İzmir’de kefenli eylem

Türkiye'de son iki yılda 285 bisikletlinin trafik kazalarında hayatını kaybetmesi üzerine toplanan İzmirli bisikletçiler, kefen giyip eylem gerçekleştirdi. Eylemde geçen yıl hayatını kaybeden bisiklet sporcusu Zeynep Aslan'ın ailesi de yer aldı.

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İzmirli bisiklet grupları, trafik kazalarında hayatlarını kaybeden bisiklet sürücülerine dikkat çekmek ve bisikletli ölümlerinin azalması için gerekli önlemlerin alınması ve cezaların caydırıcılığını talep etmek için bir araya geldi.

CEZA MESAJI VERDİLER

Karşıyaka ilçesi Bostanlı Hasan Ali Yücel Caddesi’nde toplanan bisikletçiler, kazalara neden olan motorlu taşıt sürücülerinin yeterli cezayı almadıklarını öne sürerken, geçtiğimiz yıl trafik kazasında hayatını kaybeden İzmirli bisiklet sporcusu Zeynep Aslan da eylemde anıldı.

Bisikletli Yaşam Platformu ve bisiklet gruplarının çağrısıyla gerçekleşen eylemde Zeynep Aslan’ın ailesi ve avukatı da yer aldı.

KEFEN GİYİP YERE YATTILAR

Öte yandan gerçekleşen eylemde dikkat çeken görüntüler de meydana geldi. Bisiklet sürücülerinin ölümlerine dikkat çekmek isteyen grup, bisikletlerini yola yan yatırırken, bazı eylemciler yere yatıp üzerlerine kefen örttü.

Grup ellerinde pankartlarla bisikletliler için trafikte ciddi önlemler alınmasını, sürücüler hakkında da caydırıcı cezalar verilmesini talep etti. İHA

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