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İzmir’de korkunç kaza: Otomobil alev aldı, 4 ölü

İzmir - Aydın Otoyolu'nda kamyonun arkadan çarptığı otomobil, alev aldı. Kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 10:43 - 28 Ağustos 2021 Güncellenme:
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Kaza, saat 08.30 sıralarında, İzmir- Aydın Otoyolu 75’inci Yıl Selatin Tüneli girişinde meydana geldi.

İzmir’den Aydın yönüne giden, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobile, tünel girdikten sonra arkadan gelen kamyon çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil alev aldı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen itfaiye ekiplerini müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Kazada 4 kişi yaşamını yitirirken, yaralanan 2 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. (DHA)

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