İzmir’e getirilen 600 ton asbestli gemiye tepki!

Gemilerin ısı yalıtımında kullanılan ve dünyanın birçok ülkesinde yasak olan asbestin söküm işlemleri kanser riski nedeniyle sadece Bangladeş, Pakistan ve Türkiye gibi ülkelerde yapılıyor. Son olarak Brezilya Donanması'na ait NAe São Paulo isimli uçak gemisinin gövdesinin sökülmek üzere İzmir Aliağa'ya gönderileceği açıklandı. Uçak gemisinin 600 ton asbest barındırdığı belirtiliyor.

TBMM Çevre Komisyonu üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, asbestli gemilerin söküm işlemlerine dair detayları Meclis'e taşıdı. CHP'li Bakan; Çevre, Aile, Sağlık ve Ulaştırma bakanlarına ayrı ayrı 4 önerge verdi. Söküm işlemleri sırasında; doğa ve halk sağlığı yönünden bir felakete yol açılmaması gerektiğini belirten Bakan, asbestli gemilerin sökümünün, işlem yapılan yerin doğal hayatına, deniz, toprak ve hava kirliliğine etkilerini sordu.