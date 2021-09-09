İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü

Ata’mızın önderliğindeki Türk Ordusu’nun Yunan işgaline son vermesinin üzerinden 99 yıl geçti. İzmirliler bugün Zafer Yürüyüşü’nde bir araya gelecek. Vals, tango ve Efelerin zeybek dansı tüm gün sürecek.

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SÖZCÜ/İZMİR

Yüce Türk ordusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal'in “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri'' emriyle 9 Eylül 1922 sabahı İzmir'e girdi. 3 yıl 3 ay 24 gün süren Yunan işgaline son verdi. Lozan Barış Antlaşması'na uzanan tam bağımsızlık yolunu açtı. Bugün, tarihi zaferin 99'uncu yıldönümü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin işgalden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümünü birbirinden renkli etkinliklerle kutlayacak. 350 metrelik dev bayrağın taşınacağı geleneksel Zafer Yürüyüşü ile başlayacak etkinlikler gün boyu devam edecek. Türk Yıldızları ve Solo Türk'ün nefes kesen gösterileri ile heyecan ve coşku doruğa ulaşacak.

Büyük gün, on binlerce İzmirlinin katılması beklenen Fener Alayı yürüyüşü ve 9 Eylül konseri ile son bulacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in bu anlamlı günü ilk günkü gurur ve heyecanla kutladığını, kazandığımız bağımsızlığı korumanın yolunun ise Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerinden ayrılmamaktan geçtiğini söyledi. Soyer, “Dağlarında çiçeklerin açtığı, altın renkli güneşin sırmalar saçtığı, tarihin en onurlu ve en haklı başkaldırışının zaferle buluştuğu güzel İzmir, bir kez daha kurtuluş gününü kutluyor. 99'uncu kez aynı gurur ve heyecanla” dedi.