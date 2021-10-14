İzmirli tüm depremzedeler için yüzde 30’luk emsal artışı

İzmir depreminde kullanılamaz hale gelen 79 bin hasarlı konut sahibi Ankaratarafından kaderine terk edildi. Hak sahibi depremzedeler, müteahhitler ile anlaşmasağlayabilmek için emsal artışı istedi. Bayraklı’da yüzde 30 emsal artış kararı alındı.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, aynı orandaki emsal kararının bütünkent için alınacağını açıkladı.

Gökmen ULU

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İzmir bir yıl önce 30 Ekim günü meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. On binlerce konut yıkıldı ya da kullanılmaz hale geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Şehir Hastanesi'nin yan tarafında bir rezerv alan, depremde Bayraklı'nın en çok etkilenen mahallelerinde ise 7 proje alanı oluşturdu.

Proje alanlarında yıkılan yapıların yerine TOKİ tarafından yeni bina inşaatlarına başlandı. Fakat, proje alanlarının dışında kalan yaklaşık 79

bin bağımsız bölüm hakkında kullanılamaz kararı verildikten sonra vatandaşlar müteahhitlerin insafına terk edildi.

Evsiz kalan onbinlerce yurttaş, devletten destek bulamayınca, konutlarına yeniden kavuşabilmek için çare aramaya başladı. Merkezi yönetimin kaderine terk ettiği depremzedeler, yeni bina yapımlarının maliyetini karşılayabilmek için yerel yönetimlere başvurdu ve emsal artışı istedi.

BAYRAKLI'DA YÜZDE 30 EMSAL KARARI ALINDI

Bayraklı Belediyesi, 8 ve 9 katlı binalarına emsal artışı isteyen vatandaşların talebini kabul etti. Belediye meclisi yüzde 10 emsal artış kararı aldı. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi ise kararda revizyon yaparak, ilçedeki emsal oranını parsel bazlı olarak yüzde 20'ye, ada bazlı olarak yüzde 30'a çıkardı. AKP ve MHP'li üyeler kararın sadece Bayraklı'yı değil, bütün İzmir'i kapsamasını istedi.

EMSAL BÜTÜN KENTE YAYILACAK



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yüzde 30'luk emsal artışını bütün kente yaymayı kararlaştırdığını ve bu isteğini ilk meclis toplantısında gündeme getireceğini açıkladı. Bayraklı'dan sonra depremden en çok etkilenen Bornova, Konak, Karabağlar ve Karşıyaka ilçelerinin belediye başkanları ile de toplantı yaptığını belirten Soyer, “İzmir’in tamamında depremle ilgili negatif sonuçlar doğdu. En büyük felaket Bayraklı'da yaşandı ama Menderes ve Karaburun'a kadar uzanan bir tablo var. Yaptığım görüşmeler neticesinde sadece belirli ilçelerde değil, kent genelinde depremde ağır veya orta hasar görmüş binaların tamamına parsel bazında emsal artışı verilmesi yönünde önergeyi ilk belediye meclisi toplantısında sunmaya karar verdim. Böylece kent genelinde hasarlı tüm binalardaki hak sahibi yurttaşlarımızın derdine derman olmak istiyoruz” dedi. Soyer, ilave hakkını, ağır ve orta hasarlı yapılar için parsel bazında vereceklerini sözlerine ekledi.

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