İznik gölüne 550 metrede yapılacak fabrika ek tesisine ‘ÇED kapsamı dışındadır’ kararı verildi

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, Orhangazi’de kurulu bulunan Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’nin İznik gölüne 550 metre mesafede ek tesis kurması için "ÇED kapsamı dışındadır” kararı verdiği ortaya çıktı. Gelişme üzerine Bursa Barosu, “ÇED kapsam dışı” kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açtı.

Halil ATAŞ

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Bursa Orhangazi’de Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin İznik gölüne yakın mesafede ek tesis kurması için verdiği “ÇED kapsamı dışındadır” kararına iptal davası açıldı.

BARO ÇED KARARINI SORDU

Döktaş Fabrikası, mevcut tesisine ek bina yapılması için 3 Eylül 2021 tarihinde Orhangazi Belediyesi'ne ruhsat başvurusu yaptı ve Kamuoyunu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirimde bulundu. Bunun üzerine Bursa Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu üyesi Av. Erol Çiçek ve Av. Sedat Ata, Bilgi Edinme Yasası kapsamında Bursa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvurarak; ek tesis için ‘ÇED gerekli değildir’ veya ‘ÇED olumlu’ kararı verilip verilmediğini sordular.

ORHANGAZİ BELEDİYESİ: ÇED KAPSAM DIŞI KARARI VERİLDİ

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü soruya çeşitli gerekçelerle yanıt vermedi. Orhangazi Belediyesi ise dilekçeye verdiği yanıtta ek tesis için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından “ÇED kapsam dışı” kararı verildiğini bildirdi.

“ÇED kapsam dışı” kararının Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nden istenmesi üzerine bu kez bakanlıktan, “Talep ettiğiniz 25.05.2021 tarih ve 979119 sayılı yazımız söz konusu 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yer almadığından tarafınıza gönderilmesi uygun mütalaa edilmemiştir” şeklinde yanıt verildi.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA DAVASI AÇILDI

Bu gelişme üzerine Bursa Barosu Başkanlığı öncülüğünde “ÇED kapsam dışı” kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Bursa İdare Mahkemesi’nde dava açıldı.

Dava dilekçesinde şöyle denildi:

* İznik Gölü’ne 550 metre uzaklıktaki mevcut tesise, kapasite artırımı için izin verilemeyeceği belirtildi. Daha önce de aynı fabrika alanı içinde ve İznik Gölü yakın mesafe koruma alanında yoğunluk artışı ve fonksiyon değişikliğine izin verilemeyeceği yönünde kesinleşmiş mahkeme kararları olduğu hatırlatılarak, ek tesisin yapımının planlandığı alanın İznik Gölü Sulak Alanı Tampon Bölgesi'nde kaldığı, metal üretimi ve işlenmesinin de sulak alan koruma bölgelerinde yapılması yasak olan faaliyetler arasında yer aldığı vurgulandı ve bu nedenle “ÇED kapsam dışı” kararının yürütmesinin durdurulması ve iptalini talep ediyoruz.

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