Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında verilen hüküm onandı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf), Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında verilen hükmü onadı.

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İstinaf, Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında 245 sanık hakkında verilen hükmü onadı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin verilen hüküm İstinaf tarafından onandı. Onanan hükümde 245 sanık yargılanmıştı.

Sincan Cezaevi yerleşkesinde 26 Haziran 2020 tarihindeki karar duruşması Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince görülmüştü. Darbe girişimi gecesi dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ı başından vurup yaralayan Albay Erkan Öktem'e 10'ar kez, karargahta darbe karşıtı personeli rehin alan 14 sanığa da 9'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

“İSABETSİZLİK BULUNMADI”

Gerekçeli kararın ardından sanık ve avukatları verilen cezalara itiraz ederek kararı istinaf etmişti. İtiraz üzerine dosyası inceleyen Ankara Bölge Adliye 19. Ceza Dairesi, hükmü hukuka uygun bularak onadı.

Tüm istinaf başvurularını reddeden Ceza Dairesi kararında, “Dosya içerisinde bulunan deliller bir bütün halinde değerlendirildiğinde, sanıklara yüklenen suçların işlendiğine yönelik ispat araçlarının yeterli olduğu, ilk derece mahkemesinin değerlendirme, kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik bulunmadığının anlaşılması nedeniyle istinaf başvurularının esastan reddine” denildi.

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