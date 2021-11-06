Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına suç üstü

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda; yasadışı yollarla temin edilen Yunan, Roma ve Bizans dönemlerine ait 117 adet sikke ve obje ele geçirdi.

Ümit TÜRK

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin ellerinde bulunan tarihi eserler için müşteri aradığını öğrenince çalışmalara başladı.

Yapılan istihbari çalışmalar ve takip sonucunda, şüphelilerin Eyüpsultan ilçesinde ikamet ettiği belirlendi.

SÜÇ ÜSTÜ YAKALANDILAR

Jandarma ekipleri, tarihi eserleri satabilecekleri müşteri arayışında olan şüphelileri suçüstü yakalamak için yakın takibe aldı.

Şüphelilerin tarihi eserleri satmak için alıcılarla buluşma yapacağı yer tespit edildi.

Elindeki tarihi eserleri satma umuduyla buluşma yerine giden şüpheliler, Jandarma ekiplerini karşısında görünce neye uğradığını şaşırdı.

117 ADET TARİHİ OBJE

Kıskıvrak yakalanan 2 şüphelinin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 14 adet bronz Yunan, Roma ve Bizans dönemlerine ait sikke, 3 adet bronz tıp aleti, 1 adet bronz kemer tokası, 1 adet bronz haç, 1 adet bronz cımbız, 2 adet bronz raptiye, 5 adet bronz halka ile 89 adet bronz-pirinç obje olmak üzere toplam 117 adet tarihi eser ele geçirildi.

YUNAN, ROMA VE BİZANS DÖNEMLRİNE AİT

Ele geçirilen eserlerin İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünce yapılan incelemesinde; müzelik değerde oldukları, yurtiçinde alım-satımının ve yurtdışına çıkarılmasının yasak eserler kapsamında olduğu belgelendi.

14 adet sikkenin Yunan, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu tespit edildi.

Eserler, 2863 Sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alındı. Yakalanan 2 şahıs ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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