JES’lere mahkeme kararı işlemiyor

Germencik ilçesi Çamköy, Kızılcapınar ve Ömerbeyli mahallelerinde tarım arazilerine kurulmak istenen 3 JES için verilen ÇED gerekli değildir kararları mahkemece ikinci kez iptal edildi. Mahkeme kararlarına ve yöre insanlarının tepkilerine rağmen JES’lerde çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Söz konusu JES'ler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ‘ÇED gerekli değildir’ raporu, ilk kez 2017 yılında mahkemece iptal edildi. Bakanlığın ikinci kez verdiği ‘ÇED olumlu’ raporu da yöre sakinleri tarafından yargıya taşındı, Aydın 2. İdare Mahkemesi yılın son günlerinde bir kez daha kararı iptal etti.

MAHKEME KARARLARINA RAĞMEN ÇALIŞIYORLAR

Germencik Çevre ve Doğa Derneği Başkanı Halil Çetinkaya, JES şirketlerinin hukuku, yasaları, tepkileri dinlemediğini belirterek “Jeotermal şirketleri fütursuzca hareket ediyor. Hukuk, mahkeme kararı, vatandaşın tepkisi, hiçbir şey umurlarında değil. İki mahkeme kararına rağmen santrali diktiler. Henüz çalışmaya başlamadı, ama kısa sürede faaliyete girer” diyerek, daha önce açılan davalar çerçevesinde atanan bilirkişilerin 6 Ocak Salı günü bölgede keşif yapacağını söyledi.

“DÜNYANIN BAŞKA HİÇ BİR YERİNDE YOK”

Çetinkaya, amaçlarının yaşadıkları kentin havasını, suyunu korumak olduğunu belirterek, “Türkiye dışında dünyanın hiçbir ülkesinde tarım alanında JES kurulmasına izin verilmiyor. Birinci sınıf tarım arazileri heba edilmiyor. Biz, yaşadığımız kenti, topraklarımızı, suyumuzu, havamızı, dünyanın başka hiçbir yerinde yetişmeyen sarı lop incirimizi korumak istiyoruz. JES'leri mahallemizde, tarım arazilerimizde görmek istemiyoruz” diyerek JES karşıtı mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.