Kaçak göçmen taşıyan Metro Turizm’e soruşturma
Van'da kaçak göçmen taşındığına ilişkin sosyal medyada görüntülerin yer aldığı Metro Turizm ve görevlileri hakkında resen soruşturma başlatıldı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Metro Turizm’e ait otobüse kaçak göçmenlerin yol kenarından bindirilerek, batı şehirlerine yasa dışı taşındığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer almasını ihbar kabul etti.
Başsavcılık, görüntülerde yer alan otobüsün sürücüsü, görevlileri ve firma hakkında resen soruşturma başlattı.
Van'dan Türkiye'ye kaçak yollardan giren göçmenlerin Metro Turizm tarafından taşındığı görüntüleri sosyal medyada tepki toplamıştı. Kontrol noktasında durdurulan otobüsten çok sayıda Afgan mülteci çıkmıştı. (DHA)