‘Kademeli elektrik tarifesinde vatandaş zamdan kaçamayacak’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; elektrikte kademeli tarife uygulamasında ilk kademenin 150 kilovatsaat olması ve her kademe arasının 50 kilovatsaatle sınırlı tutulması nedeniyle vatandaşın zamdan kaçamayacağını ifade etti.

Halil ATAŞ

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Yeni yılda uygulanmaya başlanacak tarifede kademe atalarının dar, ilk kademenin asgarî tüketimin altında tutulması vatandaşa zam olarak yansıyacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Her kademe geçişi ilave yüzde 10 zam yapılması dört kademede yüzde 33'ün üzerinde zam demek. EPDK'nın kademe fiyatlarını belirlemesinden sonra zam oranları daha da artabilir” diye konuştu.

“ASGARİ 230 KW TÜKETİM ÜÇÜNCÜ KADEMEYE TAŞINIYOR”

Elektrikte kademeli tarife uygulamasıyla ilgili değerlendirme yapan CHP'li Akın, şunları dile getirdi:

“Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) günlük 5 kilovatsaat olmak üzere aylık 150 kilovatsaat tüketimi ilk kademe olacağını duyurmuştu. Kamuoyuna yansıyan haberlere göre kademeli tarifenin toplam dört kademeden oluşacağı belirtilmektedir. Buna göre ikinci kademe 200 kilovatsaate kadar yapılacak tüketimi, üçüncü kademe 250 kilovatsaate kadar yapılacak tüketimi, dördüncü kademe ise 250 kilovatsaatten sonra yapılacak tüketimi kapsayacak.

Dört kişilik bir ailenin bir aylık asgari elektrik tüketiminin 230 kilovatsaat olarak kabul edilmesine karşın; kademeli tarifede birinci kademenin 150 kilovatsaat olarak belirlenmesi ve kademeler arası 50 kilovatsaatlik bir farkın olması; asgari tüketimi doğrudan üçüncü kademeye taşımaktadır.”

“HER KADEME SONRASI TÜKETİME YÜZDE 10 ZAM YAPILACAK”

Uygulamayla birinci kademe dışında her kademe geçişinde tüketilen miktar kadar yüzde 10 zam yapılacağına vurgu yapan Akın, “Buna göre 150 kilovatsaat sonrası 200 kilovatsaate kadar yüzde 10 zam; 200 kilovatsaat sonrası 250 kilovatsaate kadar tüketime ilave yüzde 10 zam; 250 kilovatsaat sonrasına tekrar yüzde 10 zam uygulanacak.

Dört kişilik bir ailenin temel tüketimi olan kabul edilen 230 kilovatsaat tüketimin 50 kilovatsaati yüzde 10 zamlı; 30 kilovatsaati ise yüzde 21 zamlı olacak” dedi.

“KADEME ARALARI DAR, VATANDAŞ ZAMDAN KAÇAMAYACAK”

Akın, “Uygulamayla iki kademe arasındaki tüketimin 50 kilovatsaat olması kademeleri çok sınırlı bir tüketime indirmektedir. Bu durumda faturaların 5-10 gün geç kesilmesi bile abonelerin bir sonraki kademeye geçmesine neden olabilecektir. Başka bir deyişle kademe aralarının dar tutulması nedeniyle vatandaşlar tüketimlerine dikkat etmezlerse zamdan kaçamayacaklar.

Kademe fiyatlarının EPDK tarafından belirlenmesinden sonra mevcut ulusal tarifeye yapılan zam oranları netleşecek. Fiyatlar belli olmadan kamuoyuna yansıyan uygulamaya göre 150 kilovatsaat sonraki tüketim kademeli olarak zamlanmış olacak. Zam oranları dördüncü kademede yüzde 33'ü aşacak” ifadelerini kullandı.

“KIŞ AYLARINDA DOĞALGAZDA 300 M3 ALTI ZAM DEMEKTİR”

Öte yandan iktidar sözcülerinin elektrikte olduğu gibi doğalgazda da kademeli tarifeye yönelik hazırlık yapıldığını açıkladığını ifade eden Akın, şunları aktardı:

“Doğalgaz tüketiminin her ilde aynı olmadığı ve ısınmanın temel bir ihtiyaç olduğu dikkate alındığında kademenin zamma dönüşmemesi gerekmektedir. Kış aylarında ısınma amaçlı 100 metrekare büyüklüğündeki bir evin 24 derece sıcaklıkta olması için kombinin dakikada 0,007 metreküp doğalgaz tüketmesi gerekmektedir.

Buna göre ısınma amaçlı bir saatte 0,42 metreküp doğalgaz tüketimi 24 saatte 10,08 metreküpe denk gelmektedir. Başka bir deyişle ısınma amaçlı 24 saat çalıştırılan kombinin asgari aylık tüketimi 300 metreküp olmaktadır. Bu veriler dikkate alındığında doğalgazda belirlenecek ilk kademenin 300 metreküp altında olması doğrudan zam anlamına gelecek.

Vatandaşlar zaten en temel ihtiyacı olan ısınmadan tasarruf etmek zorunda kalarak kombiyi en düşük derecede yakmaktadır. Yeni tarifede ilk kademenin kış ayları için 300 metreküpün altında kalması durumunda vatandaşlarımız artık kombisini kapatmak zorunda kalacaktır.”

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