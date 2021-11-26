Kadına şiddete karşı mücadele çağrısı

Anadolu Güç Birliği Konfederasyonu Kadın Komisyonu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde Çankaya Şule Çet Parkı’nda basın açıklaması yaptı.

Sözcü Ankara

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Kadın Komisyonu Dönem Sözcüsü Aysel Kanber yaptığı açıklamada, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde bir kez daha ‘şiddete dur', ‘görmezden gelme', ‘göz yumma', ‘sessiz kalma' , ‘mücadelede sen de ol' demek için bugün buradayız. Sorun hepimizin. Çözüm; birlikte mücadele. Çünkü şiddetin karşısında topyekûn durmadıkça mücadele hep yarım, hep aksak kalacak” dedi.

Açıklama alanına katledilen kadınlara dikkat çekmek için temsili kadın ayakkabıları konuldu. Mücadele “Yaşasın Kadın Mücadelesi”, “Önyargıları kaldır, kadın başarır” başlıklı dövizler taşındı, “Yaşasın Kadın Dayanışması” sloganları atıldı.

Anadolu Güç Birliği Konfederasyonu Kadın Komisyonu Dönem Sözcüsü Aysel Kanber, Komisyon adına yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde bir kez daha ‘şiddete dur', ‘görmezden gelme', ‘göz yumma', ‘sessiz kalma' , ‘mücadelede sen de ol' demek için bugün buradayız.

Bizim seslenişimiz sadece ülke sınırlarımız içerisinde haksızlıklara maruz kalan kadınlar için değil, tüm dünya kadınları için. Hep birlikte, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla kadına şiddete ‘dur' demek için buradayız.”

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