Kadınlar yatak odasına bile ikinci el örtü satın alıyor

Gürsel Tekin, kadınların, yatak odaları için ikinci el yatak örtüsü almak zorunda kaldığını söyleyerek vatandaşların yaşadığı ekonomik zorluğa dikkat çekti.

Batuhan SERİM

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Vatandaşlar, pandeminin de etkisiyle ekonomik olarak oldukça zor günler geçirirken art arda gelen zamlar ve yüksek enflasyonla birlikte geçim derdine düştü. Vatandaşların yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çekmek için İstanbul'un çeşitli ilçelerinde ziyaretler gerçekleştiren CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, önceki gün Tuzla Bit Pazarı'ndaydı.

“Gerçekten bit pazarına bugün nur yağmış” diyen Tekin, “Binlerce insanımız ihtiyaçlarını karşılamak için, kimileri de ihtiyaçlarını bir nebze gidermek için, birikmiş elektrik, su faturasını ödemek için evindeki eşyasını getirip burada satıyor” ifadelerini kullandı. Tekin, kadınların, yatak odaları için ikinci el yatak örtüsü almak zorunda kaldığını söyleyerek vatandaşların yaşadığı ekonomik zorluğa dikkat çekti.