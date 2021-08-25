Kafede zorla üst aramasına 10 bin TL tazminat

Hüseyin Ali Kudret arkadaşıyla bir kafede çay içiyordu. Kafeye polisler girdi. Kimlik kontrolleri yapıldı. Polis üst araması yapmak isteyince Kudret, taciz diyerek karşı çıktı. Polis zorla üstünü aradı, saçlarından sürükleyerek gözaltına aldı. Kudret'in başvurduğu Anayasa Mahkemesi 10 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hüseyin Ali Kudret, bir kafede arkadaşıyla otururken içeri birden bire polisler girdi. 28 Ocak 2017 günü yaşanan olayda kafede bulunanların herkese kimlik kontrolü ve üst araması yapmaya başladılar.

Polis, Kudret ve arkadaşının da kimliklerini kontrol edip çantasını aradı. Daha sonra üstünü aramak istediklerinde buna karşı çıktı. O tarihte 22 yaşında olan Hüseyin Ali Kudret, üst aramasının hukuka uygun olmadığını, bunun taciz olduğunu ve üzerinin aranmasını istemediğini dile getirdi. Ancak polis psikolojik şiddet uygulayarak aramayı gerçekleştirdi.

SAÇLARINDAN SÜRÜKLENDİ

Arama yapıldıktan sonra masasına oturup çay içmeye devam etti. Bu sırada arkadaşının polislerle tartışması nedeniyle her ikisi de zor kullanılarak gözaltına alındı. Gözaltına alınma sırasında Hüseyin Ali Kudret’in saçından çekilerek, sürüklendi. Bu durumu karakoldaki ifadesinde anlatmasına rağmen ifade tutanağına yazılmadı. 5 saat gözaltında tutuldu.

YETERLİ PERSONEL YOK DİYE KAYITLAR İNCELENMEDİ

Kafenin güvenlik kamerası kayıtları incelenmek üzere önce Ankara, sonra Adana kriminal polis laboratuvarlarına gönderilmesine rağmen, her iki laboratuvar da verdiği cevapta yeterli personel bulunmaması nedeniyle incelemenin yapılamadığını belirterek, delili incelemeden iade etti.

KOVUŞTURMA İZNİ VERİLMEDİ

Başsavcılık da, kamera kayıtları üzerinde tespit yapılamadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Ancak buna karşılık Hüseyin Ali Kudret ve arkadaşı hakkında görevi yaptırmamak için direnme suçunu işledikleri iddiasıyla ceza davası açıldı. Mahkeme, dava sonunda direnme suçunun oluşmadığına hükmetti.

“ÖZEL HAYATA SAYGI HAKKIM İHLAL EDİLDİ”

Hüseyin Ali Kudret, 2018 yılında Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. Önleme araması kararına istinaden halka açık yerde üst araması yapılmasının hukuka aykırı olduğunu, hakimlikçe verilen kararın sadece kararın geçerli olduğu bölgedeki yolları kapsadığını, dolayısıyla bir kafede otururken haksız olarak üstünün aranması nedeniyle Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğini savundu.

Yüksek Mahkeme yaptığı inceleme sonunda şu tespitlerde bulundu:

Gerçeğin ortaya konulması açısından oldukça önemli olan görüntülerin incelenmeksizin soruşturmanın tamamlanması Başsavcılıkça özenle hareket edildiği izlenimine gölge düşürmüştür.

Başvurucuya teşhis işlemi yaptırılmamış, şüpheli polis memuru veya memurlarının kimliği belirlenmemiştir.

Şikayet hususlarıyla ilgili kolluk görevlilerinin bilgisine dahi başvurulmamıştır.

Sağlık raporunu tanzim eden doktor hakkında açık şikayete rağmen soruşturma yapılmamıştır.

Tüm bu hususlar değerlendirildiğinde olayın aydınlatılması amacıyla etkili bir ceza soruşturması yürütülmeddiği sonucuna ulaşılmıştır.

HÜKÜM: OYBİRLİĞİYLE KABULÜNE

Anayasa Mahkemesi Hüseyin Ali Kudret’in başvurusuyla ilgili şu hükme vardı:

Kötü muamele yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna,

Anayasa’nın 17. maddesinin üçüncü fıkrasında güvence altına alınan kötü muamele yasağının usul boyutunun ihlal edildiğine,

Kararın bir örneğinin yeniden soruşturma yapılmak üzere Başsavcılığa gönderilmesine,

Başvurucuya net 10 bin TL manevi tazminat ödenmesine OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

İlginizi Çekebilir Sokakta üst araması yapan 2 polis tutuklandı!