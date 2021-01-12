Kaftancıoğlu: Hayatım boyunca ne teröre ne terör örgütlerine asla prim vermedim, vermem

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, gazeteci Fatih Portakal'ın YouTube kanalına konuk olarak gündemdeki tartışmalara ve hakkındaki suçlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

“BİLİNÇLİ VE SİSTEMATİK YAPILIYOR”

Kadınların hedef olarak gösterilmesinin ana sebebinin erkek egemen bir bakış açısının iktidar olması olduğunu savunan Kaftancıoğlu, “Bu erkek egemen bakış; isminin Canan, Ayşe, Meral olmasından bağımsız bütün kadınların mücadelesini, o mücadeleyle elde ettiği kazanımların iktidarda olan o erkek egemen bakışın yok olacağını gördükleri için aslında tesadüfü değil ve bilinçli ve sistematik olarak yapılan bir durumdur” şeklinde konuştu.

“MERAL HANIMIN MÜCADELESİNİ DAHA KIYMETLİ BULUYORUM”

“Bu ülkede kadın mücadelesi, Cumhuriyetle birlikte aslında gelişen, Atatürk'ün açtığı yolda elde ettiğimiz kazanımlar son yıllarda özellikle oldukça geriye gitti” ifadelerini kullanan Kaftancıoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

* Bu kadın mücadelesini yeniden bir adım ileriye taşıyabilmek için verdiğimiz mücadelede ben Meral hanımın mücadelesini bu anlamıyla biraz daha farklı ve kıymetli buluyorum. O da şu ki; örneğin ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapıyorum.

* Cumhuriyet Halk Partisi'nde kadın olarak var olabilmek zor ama Milliyetçi hareket Partisi'ne göre bakıldığında daha kolay bir durumken, Meral hanım yüzde 100 erkek egemen siyasetin hakim olduğu bir yerde bir kadın olarak var olmayı başarmış bir kadın siyasetçi. Bence bu da kıymetli bir şey.

“YALANLAR, İFTİRALAR ÜZERİNDEN SANAL GÜNDEM OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Hakkındaki suçlamalara ilişkin de konuşan Kaftancıoğlu, şöyle konuştu:

* Elbette terörist değilim. Ben hayatım boyunca ne teröre ne terör örgütlerine asla prim vermedim, vermem ve bundan sonra da vermem.

* Çünkü ben insan haklarına inanıyorum, ben eşitliğe inanıyorum, ben her şeyden daha önemlisi demokrasiye inanıyorum.

* Demokrasinin olduğu yerde siz ne teröre ne terör örgütlerine ne de bunun gibi şeylere, şiddet içeren ya da demokratik bir mücadele zemini varken bunun dışında mücadele eden bir yapıya ne ben ne de Cumhuriyet Halk Partisi prim vermez.

* İktidarın ya da iktidarın egemen dilinin insanlara terörist demesiyle terörist olunmadığı gibi, kendi söyledikleri cümlelerin gerçekliği olmadığını bence onlar da biliyorlar. Ama onlar hakikati konuşmak yerine vatandaşın gerçek gündemini perdelemek için her zaman olduğu gibi yalanlar, iftiralar üzerinden sanal gündem oluşturmaya çalışıyorlar.

* Onlar çalışsınlar, sokakta vatandaşın gerçek gündemi eminim olun bu değil. Zaten o yüzden çok kızıyorlar, o yüzden çok saldırıyorlar.

“SÖYLEMEDİĞİM CÜMLELERLE İLGİLİ BİR YIL CEZA ALDIM”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, hakkındaki “DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2019/171 esas no'lu dosya kapsamında 1 yıl 8 ay ceza almıştır” sözlerine de açıklık getiren Kaftancıoğlu, “İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde benim geçmişte, 7 yıl öncesinde, yazdığım Sakine Cansız tweetiyle ilgili ama bir adım daha ileriye gidiyorum; bir televizyon programında katıldığım ve söylemediğim cümlelerle ilgili evet bir yıl ceza aldım” dedi.

“BİLGİYE, BELGEYE, GERÇEĞE DAYALI BİR KARAR DEĞİL”

37. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği kararın bilgiye, belgeye ve gerçeğe dayalı karar olmadığını savunan Kaftancıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

* Biz televizyon programında o cümlelerin olmadığını, televizyon programının orijinal halinin dava dosyasına girmesi gerektiğini başvurmamıza rağmen ve kendimiz mahkemeye gidip o televizyon programının orijinal dökümünü vermemize ve mahkemede kabul edilmemesi sonucunda böyle bir ceza aldım.

* 37. Ağır Ceza Mahkemesinde ‘PKK terör örgütü propagandası' yaptığıma dair karar da asla ve asla bilgiye, belgeye, gerçeğe dayalı karar değil. Bunu üzülerek söylüyorum, belki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gidecek.

* Orada o kararların nasıl değişeceğini göreceksiniz. Çünkü ben hayatım boyunca asla ve asla terör ve terör örgütleriyle yan yana olmadım. Bunları söyleyenler aynaya bir baksın. Zamanı gelince görecekler.

“ONANDIĞI ANDA CEZAEVİNE GİRMEM SÖZ KONUSU”

Dosyanın şu anda Yargıtay'da olduğunu belirten Kaftancıoğlu, şöyle konuştu:

* Bu cuma değil geçtiğimiz Cuma günü AKP Genel Başkanı ‘zaten yargılanıyor davası var' dedikten sonra ve bu son çıkışlarından sonra Yargıtay'da bütün vatandaşların dosyası gibi, tahmini olarak 1-1.5 yıllık süre olması gereken şey bu açıklamalardan sonra şu anda incelemeye alınmış gözüküyor, avukatlarımın söylediği.

* Yargıtay'dan onandığı anda cezaevine girmem söz konusu. Ama ben Yargıtay'da da AKP'nin değil devletin, Türkiye Cumhuriyeti'nin hakimleri olduğuna inanmak istiyorum.

ERDOĞAN VE SOYLU'YA TAZMİNAT DAVASI

Canan Kaftancıoğlu, kendisini ‘DHKP-C militanı’ olmakla suçlayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve manevi tazminat davası açmıştı.