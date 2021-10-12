Kaftancıoğlu’ndan bakanlığa ‘çekçek’ tepkisi: Nasıl açıklayacaksınız?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 'biz çekçekçilere karışmıyoruz' diyordu. Peki satmak için hurdacıya götürülen kamyonun içindeki onlarca çekçek arabasını nasıl açıklayacaksınız?" ifadelerini kullandı.

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İstanbul Valiliği’nin ve belediyelerin atık toplama depolarına düzenlediği baskınlarda çekçek araçlarına el konulmuştu. Ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Ümraniye’de bulunan geri dönüşüm işçilerinin tesislerini ziyaret etmiş ve destek sözü vermişti.

“GARİBANLARIN ÜZERİNDEN ELİNİZİ ÇEKİN”

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kaftancıoğlu, paylaşımında “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ‘biz çekçekçilere karışmıyoruz' diyordu. Peki satmak için hurdacıya götürülen kamyonun içindeki onlarca çekçek arabasını nasıl açıklayacaksınız? Uçurumun kenarında zor tutunan garibanların üzerinden elinizi çekin” ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konuyla ilgili olarak, “İzinsiz Atık Toplama ve Ayırma faaliyetlerine ilişkin rutin denetimler atık toplayan kardeşlerimize yönelik değil; Tehlikesiz Atık Toplama Belgesi almış olmasına rağmen, ilgili belediyeden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almamış tesislere yöneliktir” demişti.