Kaftancıoğlu’ndan Soylu’ya Boğaziçi yanıtı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olaylarla ilgili, “Bir siyasi parti il başkanının, üniversitedeki bir rektör atamasında oranın önüne terörle iltisaklı militanlarıyla beraber gelenlerin içerisinde ne işi var?” diyerek Canan Kaftancıoğlu’nu hedef almıştı.

Soylu’nun bu açıklamasına sosyal medya hesabı üzerinden cevap veren Kaftancıoğlu, “CHP ve CHP'li il başkanları illerindeki tüm kesimlerin sorunlarıyla ilgilenir, takipçisi olur ve haklı mücadelenin yanında yer alırlar. Kibir göstermez davetlere de icabet ederler. Kıskanmayın ne olur, çalışın sizin de bizler gibi il başkanlarınız olur:))” ifadelerini kullandı.

Öte yandan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP’li milletvekilleri, Gazeteci Metin Göktepe’yi, katledilişinin 25. yıl dönümünde mezarı başında andı.