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Kaftancıoğlu’ndan Soylu’ya Boğaziçi yanıtı

Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan rektör atamasını protesto eden öğrencilere destek veren Canan Kaftancıoğlu, kendisine 'orada ne işi vardı' diyerek tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi: Kaftancıoğlu, "CHP ve CHP’li il başkanları illerindeki tüm kesimlerin sorunlarıyla ilgilenir, takipçisi olur ve haklı mücadelenin yanında yer alırlar." dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:45, 08/01/2021
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Kaftancıoğlu’ndan Soylu’ya Boğaziçi yanıtı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olaylarla ilgili, “Bir siyasi parti il başkanının, üniversitedeki bir rektör atamasında oranın önüne terörle iltisaklı militanlarıyla beraber gelenlerin içerisinde ne işi var?” diyerek Canan Kaftancıoğlu’nu hedef almıştı.

Soylu’nun bu açıklamasına sosyal medya hesabı üzerinden cevap veren Kaftancıoğlu, “CHP ve CHP'li il başkanları illerindeki tüm kesimlerin sorunlarıyla ilgilenir, takipçisi olur ve haklı mücadelenin yanında yer alırlar. Kibir göstermez davetlere de icabet ederler. Kıskanmayın ne olur, çalışın sizin de bizler gibi il başkanlarınız olur:))” ifadelerini kullandı.

Öte yandan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP’li milletvekilleri, Gazeteci Metin Göktepe’yi, katledilişinin 25. yıl dönümünde mezarı başında andı.

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Boğaziçi Üniversitesi CHP İçişleri Bakanı protesto rektör sosyal medya Süleyman Soylu
Yayınlanma Tarihi:13:30,